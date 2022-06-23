Військові показали "розумні" радари, здатні виявити літаки-невидимки (відео)

За словами творців, цифрова архітектура AESA та спеціальне ПЗ дозволять швидко визначити швидкість та напрямок ворожих цілей.

Американська компанія Northrop Grumman представила новий цифровий багатоцільовий радар дальньої дії AN/TPY-5(V)1, який уряд США схвалив для армії. Про це повідомляє офіційний сайт виробника.

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Головною перевагою AN/TPY-5(V)1 компанія називає швидке та автоматичне розгортання — установка радара займає всього кілька хвилин. Інженери оптимізували габарити та форм-фактор обладнання для досягнення максимальної мобільності, яку інші такі системи собі дозволити не можуть. Завдяки таким особливостям радар простіше використовувати у військових експедиціях навіть на незнайомій місцевості. Він використовує частоти для наземного і супутникового радіозв'язку S-діапазону (частота від 2 до 4 ГГц) за допомогою величезної антени, що обертається.

Інженери Northrop Grumman використовували цифрову архітектуру AESA, яка є фазованою антенною решіткою для активного електронного сканування. Комп'ютер спрямовує радіохвилі в різні боки, не вимагаючи переміщення антени. Розробники також використовували програмне забезпечення HENSOLDT C2, яке для зручності виводить дані із різних датчиків, радарів та камер на один дисплей.

Систему можна оновлювати для боротьби з новими загрозами за лічені години, тоді як у випадку зі звичайними радарами потрібні тижні.

[ + – ] Радар AN/TPY-5(V)1 Фото: Northrop Grumman

"AN/TPY-5(V)1 забезпечує покращене спостереження та надійні багатофункціональні можливості. Ця система S-діапазону відрізняється покращеним електронним захистом у поєднанні з високим ступенем мобільності, що допоможе забезпечити виживання у складному сучасному бойовому просторі", — сказав Майк Міні, віцепрезидент Northrop Grumman.

Пресслужба зазначила, що AN/TPY-5(V)1 допоможе боротися з винищувачами п'ятого покоління, гіперзвуковими ракетами та безпілотними літальними апаратами. Радар уже довів свою ефективність під час численних випробувань. Він може виявляти загрози, що наближаються, на відстані сотень або навіть тисяч кілометрів, миттєво розраховувати їх швидкість і напрямок, разом з тим залишаючись малопомітним для ворожих сенсорів.

Раніше стало відомо, що компанія Blighter передає Україні "розумні" радари для боротьби з дронами РФ. Вони можуть фіксувати до 700 різних об'єктів на відстані до 20 км та відрізняти ворожі безпілотники від нешкідливих птахів.

Писали також, що Німеччина передасть Україні сучасні ППО та радар для пошуку позицій ЗС РФ. Як заявив канцлер Олаф Шольц, країна збільшить військову підтримку.