Военные показали "умные" радары, способные обнаруживать самолеты-невидимки (видео)

По словам создателей, цифровая архитектура AESA и специальное ПО позволят быстро определить скорость и направление вражеских целей.

Американская компания Northrop Grumman представила новый цифровой многоцелевой радар дальнего действия AN/TPY-5(V)1, который правительство США одобрило для армии. Об этом сообщает официальный сайт производителя.

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Главным преимушеством AN/TPY-5(V)1 компания называет быстрое и автоматическое развертывание — установка радара занимает всего несколько минут. Инженеры оптимизировали габариты и форм-фактор оборудования для достижения максимальной мобильности, которую другие подобные системы себе позволить не могут. Благодаря таким особенностям радар проще использовать в военных экспедициях даже на незнакомой местности. Он использует частоты для наземной и спутниковой радиосвязи S-диапазона (частота от 2 до 4 ГГц) при помощи огромной вращающейся антенны.

Инженеры Northrop Grumman использовали цифровую архитектуру AESA, которая представляет собой фазированную антенную решетку для активного электронного сканирования. Компьютер направляет радиоволны в разные стороны, не требуя при этом перемещения антенны. Разработчики также использовали программное обеспечение HENSOLDT C2, которое для удобства выводит данные с разных датчиков, радаров и камер на один дисплей.

Систему можно обновлять для борьбы с новыми угрозами за считанные часы, тогда как в случае с обычными радарами требуются недели.

[ + – ] Радар AN/TPY-5(V)1 Фото: Northrop Grumman

"AN/TPY-5(V)1 обеспечивает улучшенное наблюдение и надежные многофункциональные возможности. Эта система S-диапазона отличается улучшенной электронной защитой в сочетании с высокой степенью мобильности, что поможет обеспечить выживаемость в сложном современном боевом пространстве", — сказал Майк Мини, вице-президент Northrop Grumman.

Пресс-служба отметила, что AN/TPY-5(V)1 поможет бороться с истребителями пятого поколения, гиперзвуковыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Радар уже доказал свою эффективность во время многочисленных испытаний. Он может обнаруживать приближающиеся угрозы на расстоянии сотен или даже тысяч километров, мгновенно рассчитывать их скорость и направление, при этом оставаясь малозаметным для вражеских сенсоров.

Ранее стало известно, что компания Blighter передает Украине "умные" радары для борьбы с дронами РФ. Они могут фиксировать до 700 разных объектов на расстоянии до 20 км и отличать вражеские беспилотники от безобидных птиц.

Писали также, что Германия передаст Украине современные ПВО и радар для поиска позиций ВС РФ. Как заявил канцлер Олаф Шольц, страна увеличит свою военную поддержку.