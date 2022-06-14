Германия передаст Украине современные ПВО и радар для поиска позиций ВС РФ

По словам Олафа Шольца, поддержка украинских войск увеличится значительно. Поставки вооружений были анонсированы после встречи с премьер-министром Словакии.

Власти Германии заявили, что планируют увеличить объем военной поддержки Украины и предоставить нашей армии дополнительные вооружения. Предполагается поставка современных систем ПВО и противоартиллерийских радаров. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявление канцлера.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Федеральный канцлер Олаф Шольц провел встречу со словацким премьером, по завершении которой анонсировал поставки военной помощи Киеву.

"Мы значительно увеличим нашу поддержку украинских войск, — заявил немецкий лидер. — Предоставим Украине, в частности, современный комплекс противоракетной обороны и радар для обнаружения позиций артиллерии".

Ранее Фокус сообщал, что в Греции возмущены схемой поставок оружия, предложенной немецкими властями. В оборонном ведомстве Греции назвали это издевательством над Украиной.

Напомним, что, по данным итальянских СМИ, представители Франции, Германии и Италии прибудут в Киев уже на текущей неделе. Представители стран ЕС собираются обсудить с украинскими властями поставки зерна и войну с РФ.