Германия передаст Украине современные ПВО и радар для поиска позиций ВС РФ
По словам Олафа Шольца, поддержка украинских войск увеличится значительно. Поставки вооружений были анонсированы после встречи с премьер-министром Словакии.
Власти Германии заявили, что планируют увеличить объем военной поддержки Украины и предоставить нашей армии дополнительные вооружения. Предполагается поставка современных систем ПВО и противоартиллерийских радаров. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявление канцлера.
Федеральный канцлер Олаф Шольц провел встречу со словацким премьером, по завершении которой анонсировал поставки военной помощи Киеву.
"Мы значительно увеличим нашу поддержку украинских войск, — заявил немецкий лидер. — Предоставим Украине, в частности, современный комплекс противоракетной обороны и радар для обнаружения позиций артиллерии".
Ранее Фокус сообщал, что в Греции возмущены схемой поставок оружия, предложенной немецкими властями. В оборонном ведомстве Греции назвали это издевательством над Украиной.
Напомним, что, по данным итальянских СМИ, представители Франции, Германии и Италии прибудут в Киев уже на текущей неделе. Представители стран ЕС собираются обсудить с украинскими властями поставки зерна и войну с РФ.