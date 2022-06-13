Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже на этой неделе, — La Stampa

Европейские лидеры обсудят с украинским руководством поставки зерна и возможность урегулирования войны против РФ.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетят Киев 16 июня. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщило итальянское издание La Stampa со ссылкой на источники.

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Журналисты сообщили, что лидеры трех европейских стран приедут в украинскую столицу перед саммитом ЕС (25-26 июня), встречей лидеров "Большой семерки" (26-28 июня) и саммитом НАТО (29-30 июня).

Ожидается что Шольц, Макрон и Драги обсудят с украинским руководством возможность мирного урегулирования войны с РФ и разблокирование поставок зерна через порты.

Напомним, в мае стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не намерен посещать Киев в условиях полномасштабной войны РФ против Украины, так как там не приняли президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Однако затем президент Украины Владимир Зеленский провел с последним телефонные переговоры, в результате которых конфликт был улажен.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил о необходимости избегать "унижения России", чтобы после окончания боевых действий с государством-агрессором можно было вести переговоры. Слова французского лидера вызвали критику со стороны Зеленского.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Макрона и Шольца за то, что они ведут "бесполезные разговоры" с российским президентом Владимиром Путиным.