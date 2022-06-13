Макрон, Шольц і Драгі приїдуть у Київ уже цього тижня, — La Stampa

Європейські лідери обговорять із українським керівництвом постачання зерна та можливість врегулювання війни проти РФ.

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Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідають Київ 16 червня. Про це в понеділок, 13 червня, повідомило італійське видання La Stampa з посиланням на джерела.

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Журналісти повідомили, що лідери трьох європейських країн приїдуть до української столиці перед самітом ЄС (25-26 червня), зустрічею лідерів "Великої сімки" (26-28 червня) та самітом НАТО (29-30 червня).

Очікується, що Шольц, Макрон і Драгі обговорять із українським керівництвом можливість мирного врегулювання війни з РФ та розблокування постачання зерна через порти.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не має наміру відвідувати Київ в умовах повномасштабної війни РФ проти України, оскільки там не прийняли президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра. Проте потім президент України Володимир Зеленський провів із останнім телефонні переговори, внаслідок яких конфлікт був улагоджений.

У свою чергу, президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив про необхідність уникати "приниження Росії", щоб після закінчення бойових дій із державою-агресором можна було вести переговори. Слова французького лідера викликали критику з боку Зеленського.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Макрона та Шольца за те, що вони ведуть "непотрібні розмови" з російським президентом Володимиром Путіним.