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Макрон, Шольц і Драгі приїдуть у Київ уже цього тижня, — La Stampa

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Фото: Flickr | Лідери трьох країн ЄС прибудуть до столиці України 16 червня

Європейські лідери обговорять із українським керівництвом постачання зерна та можливість врегулювання війни проти РФ.

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідають Київ 16 червня. Про це в понеділок, 13 червня, повідомило італійське видання La Stampa з посиланням на джерела.

Журналісти повідомили, що лідери трьох європейських країн приїдуть до української столиці перед самітом ЄС (25-26 червня), зустрічею лідерів "Великої сімки" (26-28 червня) та самітом НАТО (29-30 червня).

Очікується, що Шольц, Макрон і Драгі обговорять із українським керівництвом можливість мирного врегулювання війни з РФ та розблокування постачання зерна через порти.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не має наміру відвідувати Київ в умовах повномасштабної війни РФ проти України, оскільки там не прийняли президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра. Проте потім президент України Володимир Зеленський провів із останнім телефонні переговори, внаслідок яких конфлікт був улагоджений.

У свою чергу, президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив про необхідність уникати "приниження Росії", щоб після закінчення бойових дій із державою-агресором можна було вести переговори. Слова французького лідера викликали критику з боку Зеленського.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Макрона та Шольца за те, що вони ведуть "непотрібні розмови" з російським президентом Володимиром Путіним.