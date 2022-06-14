Німеччина передасть Україні сучасні ППО та радар для пошуку позицій ЗС РФ

За словами Олафа Шольца, підтримка українських військ значно збільшиться. Постачання озброєнь було анонсовано після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини.

Влада Німеччини заявила, що планує збільшити обсяг військової підтримки України та надати нашій армії додаткові озброєння. Передбачається постачання сучасних систем ППО та протиартилерійських радарів. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на заяву канцлера.

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Федеральний канцлер Олаф Шольц провів зустріч зі словацьким прем'єром, після завершення якої анонсував постачання військової допомоги Києву.

"Ми значно збільшимо нашу підтримку українських військ, — заявив німецький лідер. — Надамо Україні, зокрема, сучасний комплекс протиракетної оборони та радар для виявлення позицій артилерії".

Раніше Фокус повідомляв, що в Греції обурені схемою постачання зброї, запропонованої німецькою владою. В оборонному відомстві Греції назвали це знущанням з України.

Нагадаємо, що, за даними італійських ЗМІ, представники Франції, Німеччини та Італії прибудуть до Києва вже цього тижня. Представники країн ЄС збираються обговорити з українською владою постачання зерна та війну з РФ.