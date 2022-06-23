ВСУ используют американские радары для уничтожения российской техники на Донбассе (видео)

Радиолокационная система Sentinel обладает малым радиусом действия, но эффективно помогает ПВО уничтожать приближающиеся угрозы, такие как ракеты и БПЛА.

Украинские военнослужащие начали активно использовать радар AN/MPQ-64 Sentinel для противостояния войскам России на Донбассе. Об этом сообщает Defence Blog, ссылаясь на видеоролик, снятый военными и опубликованный в Twitter OSINT-аналитиком.

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В апреле США отправили в Украину новый пакет военной помощи, в который вошли два радара AN/MPQ-64 Sentinel. Согласно описанию аналогичного ролика на YouTube, один из них в июне развернули на Донбассе.

Sentinel представляет из себя 3D-радар малой дальности, который используется для обнаружения угроз и быстрого оповещения сил ПВО. Радиолокационная система работает в X-диапазоне радиочастот (8 — 12 ГГц) и использует эффект Доплера — изменение частоты и длины волн во время движения источника относительно устройства. Максимальная дальность составляет 75 км, но эффективная работа ограничивается 40 км.

Антенна обеспечивает фазово-частотное электронное сканирование, формируя трехмерную картину для обширного наблюдения. Она установлена на быстро вращающейся платформе (30 оборотов в минуту) для быстрого сканирования пространства на 360 градусов. Буксируемая платформа позволяет антенне находиться в стороне от основного блока и работать автономно, поддерживая связь с центром управления огнем по широкополосной оптоволоконной линии или по SINCGARS — одноканальной наземной радиосистеме военного образца, которая используется армией США.

Разработчики обеспечили радар высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы и противорадарным ракетам. Sentinel взаимодействует с архитектурами нескольких систем противовоздушной и противоракетной обороны, в частности с Противоракетной, артиллерийской, минометной (C-RAM) системой Increment I для защиты дружественных самолетов во время ведения огня по сложным целям.

Американский радар можно модифицировать для улучшения возможностей по обнаружению, определению и классификации целей, в том числе беспилотников и крылатых ракет. Дополнительно предусмотрена модернизация процессора, обрабатывающего сигналы, а также внедрение активной фазированной антенной решетки (Active Electronics Scanned Array) — суть технологии заключается в излучении радиосигналов множеством независимых элементов, что позволяет направлять лучи в разные стороны, не меняя положения антенны.

В мае пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что 15 бойцов ВСУ обучили управлять радарами AN/MPQ-64 Sentinel. Кроме того, 220 военнослужащих прошли подготовку и научились обращаться с американскими гаубицами М777.

Ранее военные показали "умные" радары, способные обнаружить самолеты-невидимки и гиперзвуковые ракеты. Компания из США Northrop Grumman разработала систему дальнего действия AN/TPY-5(V)1, которая прошла множество испытаний и получила одобрение американского правительства.