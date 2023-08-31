Україні передали РЛС TRML-4D, яка закриє небо від ракет ЗС РФ: як вона діє (відео)

Мультифункціональний радіолокатор може використовуватися для розвідки повітряного простору і поля бою, а також дає можливість тактичного використання як радара артилерійської розвідки.

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Бійці Збройних сил України вже найближчим часом скористаються німецькою РЛС TRML-4D від Hensoldt. Можливості цієї радіолокаційної системи дадуть змогу більш якісно закрити українське небо від ворожої авіації та ракет, пише Defense Express.

Характеристики TRML-4D роблять її найсучаснішою у своєму класі. Основою цієї цифрової РЛС є активна фазована антенна решітка з нітриду галію, одночасне багатопроменеве і доплерівське оброблення сигналів дає змогу працювати в складних умовах перешкод і високої щільності цілей.

Новітній варіант радара був представлений компанією Hensoldt на виставці Eurosatory у 2018 році. До складу радіолокаційного блоку входить повністю перероблена антена AESA з твердотілими GaN-елементами, встановлена на не висувній основі, що безперервно обертається. До складу системи більше не входить вбудоване укриття оператора, тому потрібен окремий модуль. TRML-4D поєднує цифрове формування променя з імпульсно-доплерівською радіолокацією для виявлення важковловимих повітряних цілей, як-от вертольоти, які ширяють, або крилаті ракети, які летять низько.

Порівняно з попередниками, система має підвищену продуктивність і здатна відстежувати 1500 цілей на дальності до 250 км. Підтримуються режими розпізнавання Mode 5 і Mode S. Радарну установку оснащено бортовим електрогенератором, її можна перевозити будь-якою вантажівкою, що має стандартне кріплення для контейнерів ISO завдовжки 20 футів (6,1 м). Дальність дії за приладами становить 250 км, можливий супровід цілей типу винищувач на відстані понад 120 км.

Технічні характеристики TRML-4D

Згідно з даними виробника Hensoldt, радіолокаційна система має такі характеристики:

частота — C-band

інструментальна дальність — 250 км;

мінімальна ЕПР цілі — 0,01 кв. м;

кількість цілей — до 1500.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ передають розвідник-трансформер Vector. Головною особливістю цього типу БПЛА є можливість трансформації безпілотника в мультикоптер. Це дає змогу збільшити спектр завдань, для яких можна використовувати цей літальний апарат.

Крім нього, до пакета допомоги українським військовим від Німеччини увійдуть нова партія бронемашин, радіолокаційних станцій і розвідувальних безпілотників. Також уперше надійде польовий госпіталь — раніше країна подібного спорядження не надавала.