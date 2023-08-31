Украине передали РЛС TRML-4D, которая закроет небо от ракет ВС РФ: как она действует (видео)

Мультифункциональный радиолокатор может использоваться для разведки воздушного пространства и поля боя, а также дает возможность тактического использования в качестве радара артиллерийской разведки.

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Бойцы Вооруженных сил Украины уже в ближайшее время воспользуются немецкой РЛС TRML-4D от Hensoldt. Возможности этой радиолокационной системы позволят более качественно закрыть украинское небо от вражеской авиации и ракет, пишет Defense Express.

Характеристики TRML-4D делают ее самой современной в своем классе. Основой этой цифровой РЛС является активная фазированная антенная решетка из нитрида галлия, одновременная многолучевая и допплеровская обработка сигналов позволяет работать в сложных условиях помех и высокой плотности целей.

Новейший вариант радара был представлен компанией Hensoldt на выставке Eurosatory в 2018 году. В состав радиолокационного блока входит полностью переработанная антенна AESA с твердотельными GaN-элементами, установленная на невыдвижном непрерывно вращающемся основании. В состав системы больше не входит встроенное укрытие оператора, поэтому требуется отдельный модуль. TRML-4D сочетает цифровое формирование луча с импульсно-доплеровской радиолокацией для обнаружения трудноуловимых воздушных целей, таких как парящие вертолеты или низколетящие крылатые ракеты.

По сравнению с предшественниками, система обладает повышенной производительностью и способна отслеживать 1500 целей на дальности до 250 км. Поддерживаются режимы опознавания Mode 5 и Mode S. Радарная установка оснащена бортовым электрогенератором и может перевозиться любым грузовиком, имеющим стандартное крепление для контейнеров ISO длиной 20 футов (6,1 м). Дальность действия по приборам составляет 250 км, возможно сопровождение целей типа истребитель на расстоянии более 120 км.

Технические характеристики TRML-4D

Согласно данным производителя Hensoldt, радиолокационная система имеет такие характеристики:

частота — C-band

инструментальная дальность — 250 км;

минимальная ЭПР цели — 0,01 кв. м;

количество целей — до 1500.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ передают разведчик-трансформер Vector. Главной особенностью данного типа БПЛА является возможность трансформации беспилотника в мультикоптер. Это позволяет увеличить спектр задач, для которых можно использовать данный летательный аппарат.

Кроме него в пакет помощи украинским военным от Германии войдут новая партия бронемашин, радиолокационных станций и разведывательных беспилотников. Также впервые поступит полевой госпиталь — ранее страна подобного снаряжения не предоставляла.