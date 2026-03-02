Критичні підприємства зможуть створювати власні групи ППО: Свириденко розкрила деталі

Уряд ухвалив відповідне рішення щодо захисту підприємств критичної інфраструктури. Тепер їм будуть надавати додаткове озброєння для посилення протиповітряного захисту.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, Уряд вніс зміни до експериментального проекту із залучення підприємств до державної системи ППО, ухваленого в листопаді 2025.

Очільниця уряду пояснила, що це означає:

Підприємства критичної інфраструктури незалежно від форми власності можуть створювати групи ППО.

Уряд запроваджує кваліфікаційні вимоги до складу груп ППО. Персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони.

Оновлюється порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів протиповітряної оборони і боєприпасів.

Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства. Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами.

У разі використання боєприпасів, поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.

"Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ", – наголосила Юлія Свириденко.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров розповів, що протиповітряна оборона України почала використовувати систему After Action Review та електронний аналіз ударів Російської Федерації, і він сподівається, і це має покращити сили ППО.

Також Фокус розповідав, як радіолокаційні станції (РЛС) дають змогу Силам оборони України перехоплювати російські ракети, дрони та літаки, а також визначати ворожі позиції.