"Викликає занепокоєння": в ЄС думають, як не допустили затримок в постачанні Patriot Україні

Європейський Союз шукає варіанти, як уникнути затримок у постачанні Україні ракет до систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot, через події на Близькому Сході.

Вже цього тижня європейський виробників проситимуть пришвидшити передачу ракет Україні, розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Він визнав, що інтенсивність бойових дій в Ірані може спричинити затримки з постачанням ракет ППО для України.

"Це, безумовно, викликає занепокоєння і в нас, адже ракети для систем протиповітряної оборони зараз дуже активно використовуються збройними силами США, Ізраїлю, арабських країн тощо", — сказав Кубілюс.

Єврокомісар розповів, що щорічний обсяг виробництва американських ракет для систем Patriot обмежений та становить близько 700 одиниць.

Відео дня

"Тут може виникнути питання, як гарантувати, щоб постачання Україні не постраждали. Це одне зі стратегічних питань, які ми зараз розглядаємо", — зазначив Кубілюс.

Він підкреслив, що планує вже цього тижня розпочати так званий "ракетний тур", під час якого відвідає європейських виробників, щоб пришвидшити передачу ракет Україні.

Кубілюс наголосив, що Європа не виробляє ракети до систем Patriot, а це ускладнює швидке вирішення проблеми.

Нагадаємо, 3 березня Володимир Зеленський заговорив про ризик скорочення або затримки постачання Україні систем ППО та ракет через бойові дії на Близькому Сході.

Фокус також писав про те, що критичні підприємства в Україні зможуть створювати власні групи ППО.