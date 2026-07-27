Ракетні удари РФ: Ігнат попередив про нову небезпечну тактику окупантів

Російські війська змінили тактику ударів по Україні, значно збільшивши використання балістичних ракет і почавши частіше атакувати вдень. За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, лише за минулий тиждень РФ застосувала понад 50 балістичних ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться про ракети типів "Іскандер-М", С-400 і "Циркон". Ігнат зазначив, що уламки збитих ракет із маркуванням тритижневої, місячної або двомісячної давності свідчать про проблеми російського виробництва.

"Не все у них там здатне накопичуватися і масштабуватися, що відчувають таки вони проблему", — сказав він.

Ігнат також заявив, що труднощі у РФ виникають через далекобійні удари Сил оборони України. За його словами, українські військові уражають не лише нафтопереробні підприємства, а й заводи з унікальними технологіями, які виготовляють комплектувальні для ракет.

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Окремо речник звернув увагу на зміну часу атак.

"Ворог хоче досягти раптовості, щоб менше було часу на підготовку наших Сил оборони. Коли всі звикають, що балістика летить вночі, з 2:00 до 4:00, завдаючи ударів зранку, ворог намагається досягти певних цілей саме раптовістю", — пояснив Ігнат.

Водночас він наголосив, що загальна тактика російських військ не змінилася — вони й надалі щодня та щоночі атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Нагадаємо, 24 липня, російські війська завдали балістичного удару по Києву. У столиці працювали сили протиповітряної оборони, лунали вибухи, а жителів закликали перебувати в укриттях. Повітряні сили повідомляли про кілька швидкісних цілей, які прямували до міста. За попередньою інформацією, окупанти могли випустити близько десяти ракет різних типів.

Перед цим, під час масованої атаки 19 липня, пошкоджень зазнала станція метро "Лук'янівська". Вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль. Від початку повномасштабної війни це вже дев'ятий випадок пошкодження станції через російські обстріли.

Після тієї атаки речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що удар у ніч на 19 липня став одним із наймасштабніших балістичних обстрілів Києва за час повномасштабної війни. За його словами, це був уже четвертий комбінований удар із великою кількістю балістичних ракет за останні 35 днів. До цього Росія застосовувала таку тактику під час атак 15 червня, 2 липня та 6 липня.