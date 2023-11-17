"Калібри" напоготові: РФ підвищує градус перед можливими обстрілами енергетики (відео)

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, наразі відстежується активність на аеродромах стратегічної авіації противника. Також росіяни вивели на чергування фрегат Чорноморського флоту, який є носієм "Калібрів".

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Збройні сили України спостерігають активність на військових аеродромах Російської Федерації, йде підготовка тактичної авіації. Таким чином противник підвищує градус напруження перед можливими обстрілами енергетичних об'єктів України цієї зими. Таку думку 17 листопада висловила речниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Певну аналітику можемо провести. Зокрема відстежити активність на аеродромах стратегічної авіації. З розумінням, що можливо і підтягнуться ракетоносії морського базування", — зазначила речниця. У росіян спостерігається також підготовка тактичної авіації, додала вона

"В тому числі випробовування, їх, які вони проводять з дозаправкою в повітрі, очевидно, всіма силами намагаючись підвищити градус напруження перед відповідним етапом похолодання й такої загрози обстрілу енергетики (України — ред.)", — вважає Наталія Гуменюк.

Вона повідомила, що наразі в Чорному морі угруповування військових кораблів невелике, але фрегат Чорноморського флоту ВМФ Росії росіяни вивели на чергування. Це вісім ракет "Калібр", які готові до застосування.

"Також довгий час не було на чергуванні надводного ракетоносія, як і підводного. Вони переховувалися в пунктах базування.. Зараз море помірне і фрегат може витримувати таку погоду. Не виключено, що навіть приховуючись за такими погодними умовами, ворог може застосувати й ракетоносії з моря", — зазначила речниця.

Також Наталія Гуменюк розповіла, що з настанням періоду дощової погоди зменшилась кількість обстрілів на півдні України.

"Очевидно, що ворогу складніше опановувати нові позиції тому, що ми вибиваємо їх зі сталих позицій. Їм треба десь облаштовувати нові. І поки вони це роблять трошки правий берег може перепочити. Хоча, вони намагаються кількість компенсувати якістю. За минулу добу був дуже потужний обстріл Білозерки і самого Херсону. Вони намагаються сконцентруватися на певних населених пунктах для того, щоб не розпорошувати свої зусилля по всьому правому берегу", — наголосила Гуменюк.

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Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чорноморський флот втратив сім кораблів і один підводний човен. У списку підбитих і знищених кораблів перебувають: крейсер "Москва", великий десантний корабель "Минск", десантний корабель "Оленегорский горняк", десантний корабель "Саратов", корвет "Аскольд", десантний катер класу "Серна", десантний катер класу "Акула", а також підводний човен "Ростов-на-Дону".