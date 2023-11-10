Потрібні ATACMS і F-16: експерт розповів, як Україні знищити Чорноморський флот РФ (відео)

Капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко заявив, що Україні потрібне регулярне поповнення запасів крилатих ракет, а також отримати літаки F-16, які сильно поліпшать можливості боротьби з надводними кораблями ворога.

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Українські військові можуть знищити основне бойове ядро російського флоту в Чорному морі, однак для цього необхідне виконання низки умов. Про це в коментарі"Радіо Свобода" розповів військовий експерт, капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко.

За його словами, для реалізації цієї мети Україні потрібне регулярне поповнення запасів крилатих ракет, а також отримати літаки F-16, які сильно поліпшать можливості боротьби з надводними кораблями. Крім того, Збройним силам потрібні ракети ATACMS з дальністю стрільби в 300 кілометрів, щоб знищувати російські кораблі в пунктах базування.

"Однак одне завдання — знищувати кораблі. Інше завдання — взяти під контроль ділянку моря. Після того як ми звільнимо все наше узбережжя, потрібно буде взяти під контроль наші суверенні води, територіальні води, виключну морську економічну зону. Для цього потрібно розвивати надводні сили ВМС", — сказав Риженко.

Україна знищила два катери класу "Серна": вони мали стратегічне значення для РФ

Крім того, експерт прокоментував знищення двох катерів "Серна" в Криму морськими дронами ЗСУ. За його словами, один із цих катерів уже був підбитий у травні минулого року біля острова Зміїний. На нього скинув бомбу БПЛА "Байрактар". Тоді катер затонув, але росіяни через 2 тижні підняли його і відремонтували.

"Таких кораблів у Чорноморського флоту більше немає. Разом у російському флоті їх 17. Інші катери перебувають у Каспійському морі, у Балтійській флотилії, на Тихоокеанському флоті. Теоретично можливе перекидання таких катерів із Каспійського моря", — сказав Риженко.

За його словами, Чорноморський флот РФ не може використовувати великі десантні кораблі біля України, оскільки ЗСУ їх швидко знищать. Тому такі катери мають стратегічне значення. Експерт припустив, що за допомогою знищених катерів Росія хотіла уповільнити наступ морської піхоти України на лівому березі Херсонської області.

Андрій Риженко про знищення Чорноморського флоту РФ (дивитися з 3:30)

Нагадаємо, що в ніч на 10 листопада в окупованому Криму прогриміли вибухи. Унаслідок атаки дронів успішно уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

Уже після в ГУР підтвердили ураження двох російських швидкісних десантних катерів. Головне управління розвідки проводило цю операцію.

Потім у РФ заявили, що внаслідок спецоперації загинуло понад два десятки російських окупантів. Військові завантажилися на борт незадовго до удару. Також російські війська втратили дві одиниці бронетехніки, за попередніми даними, БТР-82, і системи ППО.