"Завантажилися для секретної операції": стали відомі втрати окупантів на катерах у Криму

Внаслідок атаки окупанти також втратили дві одиниці бронетехніки, за попередніми даними, БТР-82, та системи ППО.

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Українські захисники успішно уразили 2 малі десантні кораблі класу "Серна" Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму в ніч проти 10 листопада. Внаслідок спецоперації загинули понад два десятки російських окупантів. Про це пише російський анонімний телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Зазначається, що катери серйозно пошкоджені. При чому один із них навряд чи підлягає ремонту. Пошкодження суден мають оцінити фахівці.

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"Також виявилося, що на одному з катерів були не лише члени екіпажу, а й військові, які завантажилися на борт незадовго до удару. За словами джерела, "для участі у секретній десантній операції". В результаті, загинули четверо членів екіпажів катерів та 17 десантників. Втрачено дві одиниці бронетехніки (за попередніми даними, БТР-82) та системи ППО", — йдеться в повідомленні.

Співрозмовник пабліку з числа військових Чорноморського флоту РФ зауважив, що зараз з'ясовується, чому екіпажі катерів та інші служби не помітили дрони противника. Удар стався, коли катери перебували на стоянці.

Атака на російські катери в Криму

В ГУР підтвердили ураження двох малих десантних катерів класу "Серна", які Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Також, за інформацією української розвідки, через фактичну відсутність у окупантів корабельних засобів ППО після низки атак Сил оборони України такі катери із ЗРК на борту загарбники використовували для прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ уразили "надновий" корабель "Аскольд" у Криму за допомогою крилатої ракети Storm Shadow/SCALP EG. На 27 листопада було заплановано офіційну передачу та взяття на озброєння корабля "Аскольд" військово-морським флотом РФ.