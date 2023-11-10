"Загрузились для секретной операции": стали известны потери оккупантов на катерах в Крыму

В результате атаки оккупанты также потеряли две единицы бронетехники, по предварительным данным, БТР-82, и системы ПВО.

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Украинские защитники успешно поразили 2 малых десантных корабля класса "Серна" Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму в ночь на 10 ноября. В результате спецоперации погибли более двух десятков российских оккупантов. Об этом пишет российский анонимный телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Отмечается, что катера серьезно повреждены. Причем один из них вряд ли подлежит ремонту. Повреждения судов должны оценить специалисты.

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"Также оказалось, что на одном из катеров были не только члены экипажа, но и военные, которые загрузились на борт незадолго до удара. По словам источника, "для участия в секретной десантной операции". В результате, погибли четверо членов экипажей катеров и 17 десантников. Потеряно две единицы бронетехники (по предварительным данным, БТР-82) и системы ПВО", — говорится в сообщении.

Собеседник паблика из числа военных Черноморского флота РФ отметил, что сейчас выясняется, почему экипажи катеров и другие службы не заметили дроны противника. Удар произошел, когда катера находились на стоянке.

Атака на российские катера в Крыму

В ГУР подтвердили поражение двух малых десантных катеров класса "Серна", которые Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности БТР-82.

Также, по информации украинской разведки, из-за фактического отсутствия у оккупантов корабельных средств ПВО после ряда атак Сил обороны Украины такие катера с ЗРК на борту захватчики использовали для прикрытия кораблей ЧФ РФ на рейдах.

Ранее сообщалось, что ВСУ поразили "сверхновый" корабль "Аскольд" в Крыму с помощью крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP EG. На 27 ноября была запланирована официальная передача и взятие на вооружение корабля "Аскольд" военно-морским флотом РФ.