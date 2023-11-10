Екіпаж і броньована техніка: ГУР підтвердило ураження десантних кораблів РФ у Криму (відео)

В ГУР наголошують, що малі десантні катери класу "Серна" Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

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Українськими військовими успішно уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Криму під час операції в ніч на п’ятницю, 10 листопада. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

"У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ", — зазначають у повідомленні.

За інформацією ГУР, йдеться про десантні катери проєкту 11770 (класу "Серна").

Що було на борту катерів РФ

Окрім того, в управлінні додали, що на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Також росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси ТОР-М2 для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у Чорному морі.

Десантні катери класу "Серна": що відомо

В Головному управлінні розвідки наголошують, що малі десантні катери класу "Серна" держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

Крім того, в ГУР зазначають, що малий десантний корабель "Серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

"Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації", — додають в управлінні.

Також, за інформацією ГУР, в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.

"Тепер і ця ідея росіян зруйнована", — кажуть в розвідці.

Атака на Крим 10 листопада

Нагадаємо, у пʼятницю, 10 листопада, місцеві Telegram-канали повідомили, що у селищі Чорноморське в Євпаторійському районі Криму пролунали вибухи.

Автори контенту з посиланням на слова підписників проінформували, що було 4–5 прильотів у прикордонну заставу.

Водночас у російському медіа Baza проінформували, що безпілотники ЗСУ атакували нафтобазу у Феодосії.

У публікації йдеться, що вночі два безпілотники спробували вдарити по Морському нафтовому терміналу, але нібито були збиті зі стрілецької зброї.

У Міністерстві оборони РФ вже заявили, що вночі "припинили спроби терористичних атак". Росіяни завірили, що сили ППО перехопили два БПЛА над Кримом.

Нагадаємо, 9 листопада у Криму також було неспокійно. Місцеві повідомляли про потужний вибух у Севастополі, який російські окупанти пояснили роботою ППО.

Вночі на 7 листопада також лунали вибухи та нібито працювала російська ППО у Севастополі. Загарбники передавали, що уламки одного зі збитих дронів впали на приватний будинок.