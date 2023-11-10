Нужны ATACMS и F-16: эксперт рассказал, как Украине уничтожить Черноморский флот РФ (видео)

Капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко заявил, что Украине нужно регулярное пополнение запасов крылатых ракет, а также получить самолеты F-16, которые сильно улучшат возможности борьбы с надводными кораблями врага.

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Украинские военные могут уничтожить основное боевое ядро российского флота в Черном море, однако для этого необходимо выполнение ряда условий. Об этом в комментарии "Радіо Свобода" рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко.

По его словам, для реализации этой цели Украине нужно регулярное пополнение запасов крылатых ракет, а также получить самолеты F-16, которые сильно улучшат возможности борьбы с надводными кораблями. Кроме того, Вооруженным силам нужны ракеты ATACMS с дальностью стрельбы в 300 километров, чтобы уничтожать российские корабли в пунктах базирования.

"Однако одна задача — уничтожать корабли. Другая задача — взять под контроль участок моря. После того как мы освободим все наше побережье, нужно будет под контроль наши суверенные воды, территориальные воды, исключительную морскую экономическую зону. Для этого нужно развивать надводные силы ВМС", — сказал Рыженко.

Украина уничтожила два катера класса "Серна": они имели стратегическое значение для РФ

Кроме того, эксперт прокомментировал уничтожение двух катеров "Серна" в Крыму морскими дронами ВСУ. По его словам, один из этих катеров уже был подбит в мае прошлого года возле острова Змеиный. На него сбросил бомбу БПЛА "Байрактар". Тогда катер затонул, но россияне через 2 недели подняли его и отремонтировали.

"Таких кораблей у Черноморского флота больше нет. Вместе в российском флоте их 17. Другие катеры находятся Каспийском море, в Балтийской флотилии, на Тихоокеанском флоте. Теоретически возможен переброс таких катеров с Каспийского моря", — сказал Рыженко.

По его словам, Черноморский флот РФ не может использовать большие десантные корабли возле Украины, так как ВСУ их быстро уничтожат. Поэтому такие катеры имеют стратегическое значение. Эксперт предположил, что с помощью уничтоженных катеров Россия хотела замедлить наступление морской пехоты Украины на левом берегу Херсонской области.

Андрей Рыженко об уничтожении Черноморского флота РФ (смотреть с 3:30)

Напомним, что в ночь на 10 ноября в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В результате атаки дронов успешно поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.

Уже после в ГУР подтвердили поражение двух российских скоростных десантных катеров. Главное управление разведки проводило эту операцию.

Затем в РФ заявили, что в результате спецоперации погибли более двух десятков российских оккупантов. Военные загрузились на борт незадолго до удара. Также российские войска потеряли две единицы бронетехники, по предварительным данным, БТР-82, и системы ПВО.