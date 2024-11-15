Механіки мовчать про це: експерт розповів про секретний простір в автомобілі

Скотті Кілмер зазначив, що багато автолюбителів звертаються за дорогим ремонтом, не знаючи, що проблему можна вирішити самому і заощадити на послугах автосервісу.

Автомобільний експерт Скотті Кілмер, з більш ніж 50-річним досвідом роботи, розкрив секрет, про який механіки воліють замовчувати. Про це пише Daily Express.

Йдеться про прихований салонний фільтр, який розташований за бардачком і очищає повітря, що надходить всередину через систему кондиціонування та опалення. Якщо його не замінювати або не чистити, може стати причиною цілої низки проблем з комфортом і безпекою водіння.

Кілмер пояснив, що забруднений фільтр часто стає причиною скарг автовласників на погану роботу кондиціонера, неприємні запахи в салоні й навіть запотівання вікон. За його словами, багато автолюбителів звертаються за дорогим ремонтом, не знаючи, що проблему можна вирішити простою заміною фільтра. Експерт розповів, що до нього можна отримати доступ за лічені секунди, просто знявши кришку за бардачком. Це дає змогу заощадити на послугах автосервісу і підтримувати систему вентиляції в хорошому стані.

Кілмер також радить власникам автомобілів не просто чистити фільтр, а за необхідності замінювати його на новий.

"Використовуйте вугільні фільтри — вони ефективно нейтралізують запахи й покращують повітря, особливо в умовах міського середовища", — пояснив експерт.

Ілюстративне фото Фото: Suzuki

Порушення роботи фільтра може призвести до низки проблем: зниження потоку повітря змушує кондиціонер і грубку працювати інтенсивніше, що збільшує навантаження на систему, внаслідок чого підвищується ризик зносу. Кілмер додав, що в деяких марках автомобілів, наприклад, Toyota, виробник зробив доступ до фільтра максимально простим, так що його можна замінити буквально за хвилину. Однак в інших моделях, таких як деякі європейські марки, процес може бути складнішим і потребуватиме більше часу.

Крім фільтра, Кілмер нагадав водіям про необхідність бути уважними до інших ознак несправностей. Так, дим із вихлопної труби, особливо якщо він відрізняється кольором, може бути важливим сигналом про стан двигуна. Наприклад, білий дим може вказувати на проблеми з системою охолодження, а синій — на витік масла в камеру згоряння.

"Знання таких простих, але важливих нюансів, як заміна салонного фільтра, допомагає автовласникам уникати непотрібних витрат і підвищувати комфорт і безпеку", — підсумував Кілмер.

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