Жінка встановила дров'яну піч у свою машину, щоб не замерзнути взимку (відео)

Блогерка Регіна Карімова прославилася в мережі своїми незвичайними модифікаціями машин. Раніше вона вже встигла обшити свою машину трав'яним покриттям і навіть прикрасити люстрою.

Росіянка Регіна Карімова, відома також як блорерша Автодівчинка, привернула увагу користувачів соцмереж незвичайною модифікацією автомобіля. Щоб зігрітися в машині взимку, вона встановила дров'яну піч прямо в салоні. Новим відео дівчина поділилася в Instagram.

Раніше Регіна вже прославилася своїми нестандартними рішеннями: вона прикрашала свою машину трав'яним покриттям і навіть люстрою, а тепер вигадала спосіб обігріву, який викликав хвилю коментарів і інтерес серед користувачів мережі.

На відео, яке зібрало понад 55,6 мільйона переглядів, Карімова демонструє установку печі: вона прорізає отвір у даху, встановлює сталевий димар, кріпить його і монтує невелику похідну піч. Нарешті, дівчина підпалює дрова і зігрівається в машині, показуючи кінцевий результат свого "креативного проєкту".

Користувачі соцмереж активно обговорювали експеримент. Деякі жартували, що "це дешевше, ніж ремонт кондиціонера", а інші захоплювалися винахідливістю дівчини, називаючи її "ідеальною дружиною" та "дівчиною мрії".

"Дешевше, ніж полагодити кондиціонер у машині", "Це був важкий рік", "Ідеально", "Господи, дай мені таку дружину, як вона", "Краща дружина", "Вона безумовно берегиня", — писали вони.

Експерти з компанії Salamander Stoves нагадують, що встановлення дров'яної печі в автомобілі — справа небезпечна, і рекомендується звертатися до професіоналів для подібної модифікації.

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