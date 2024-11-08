Женщина установила дровяную печь в свою машину, чтобы не замерзнуть зимой (видео)

Блогерша Регина Каримова прославилась в сети своими необычными модификациями машин. Ранее она уже успела обшить свою машину травяным покрытием и даже украсить люстрой.

Россиянка Регина Каримова, известная также как блорерша Автодевочка, привлекла внимание пользователей соцсетей необычной модификацией автомобиля. Чтобы согреться в машине зимой, она установила дровяную печь прямо в салоне. Новым видео девушка поделилась в Instagram.

Ранее Регина уже прославилась своими нестандартными решениями: она украшала свою машину травяным покрытием и даже люстрой, а теперь придумала способ обогрева, который вызвал волну комментариев и интерес среди пользователей сети.

На видео, которое собрало более 55,6 миллиона просмотров, Каримова демонстрирует установку печи: она прорезает отверстие в крыше, устанавливает стальной дымоход, крепит его и монтирует небольшую походную печь. Наконец, девушка поджигает дрова и согревается в машине, показывая конечный результат своего "креативного проекта".

Пользователи соцсетей активно обсуждали эксперимент. Некоторые шутили, что "это дешевле, чем ремонт кондиционера", а другие восхищались находчивостью девушки, называя ее "идеальной женой" и "девушкой мечты".

"Дешевле, чем починить кондиционер в машине", "Это был тяжелый год", "Идеально", "Господи, дай мне такую жену, как она", "Лучшая жена", "Она определенно хранительница", — писали они.

Эксперты из компании Salamander Stoves напоминают, что установка дровяной печи в автомобиле — дело опасное, и рекомендуется обращаться к профессионалам для подобной модификации.

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