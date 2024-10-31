У Німеччині виготовили перший Leopard 2A7A1 з активним захистом: особливості танка (відео)

Йдеться про інтеграцію на рівні серійного виробництва КАЗ Trophy від компаній Rafael і IAI. Після перевірки техніка увійде до складу Бундесверу.

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На минулому офіційному заході німецький концерн KNDS (раніше KMW) вперше продемонстрував Leopard 2A7A1 — серійний танк із комплексом активного захисту (КАЗ) Trophy. Про це 30 жовтня повідомив ресурс Defence Industry Europe.

Раніше Leopard 2 оснащувався Trophy тільки на дослідницьких і демонстраційних зразках, але зараз Бундесвер став першим замовником цієї версії. Загалом заплановано поставити 18 таких танків, які служитимуть у 230-му танковому батальйоні, запланованому для розміщення в Литві.

Постачання та випробування

За даними видання Hartpunkt, передання Leopard 2A7A1 німецькій армії очікується влітку 2025 року. До цього часу танки пройдуть всебічні випробування і тільки після успішної перевірки вони будуть включені до складу Бундесверу.

Зазначається, що Leopard 2A7A1 є проміжним етапом перед випуском нової версії Leopard 2A8, де комплекс Trophy вже інтегрований у конструкцію вежі. У Leopard 2A7A1, на відміну від A8, система захисту встановлена поверх броньового захисту.

Нові можливості системи Trophy

Наразі Trophy у версії для Leopard 2A7A1 не призначений для боротьби з дронамі-камікадзе, проте планують, що в наступних моделях ця функція з'явиться.

У жовтні Rafael оголосив про успішне завершення розробки, що дає змогу комплексу Trophy захищати від сучасних загроз, зокрема FPV-дрони. Ці безпілотники становлять серйозну небезпеку, що перевищує ризики від ПТРК і протитанкових гранатометів, від яких Trophy спочатку і створювався.

Наразі лише дві країни у світі мають серійні танки з КАЗ — це Ізраїль і США. Американські військові оснастили свої Abrams системою Trophy ще 2021 року, після контракту, укладеного 2018-го.

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Нагадаємо, за інформацією видання Business Insider З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила близько 40 танків Leopard, наданих країнами НАТО.

Водночас військовий експерт Олександр Коваленко категорично не згоден із західними експертами, які повідомляють про втрату Україною 40 танків Leopard 2. За його словами, картина з втратами машин зовсім інша.