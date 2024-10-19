Міф про 40 мертвих "Леопардів". Як правильно рахувати втрати бронетехніки

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Україна втратила 40 танків Leopard 2!

Російськими пропагандистськими майданчиками мчить сенсаційна новина — Україна втратила за час війни 40 танків Leopard 2! Водночас інформацію надали не "російські джерела", а це публікація поважного західного видання Business Insider.

На жаль, цю новину в український інформаційний простір стали тягнути і наші журналісти, не спромігшись детально розібратися, а банально процитувавши те, що написали високопрофесійні аналітики Business Insider, які мало чим відрізняються від наших клавіатурних мавпочок.

Отже. Щодо верифікованих втрат Leopard 2. Почну з матчастини.

Коли ми говоримо про втрати техніки, то всі повинні розуміти, що у цих втрат є кілька категорій:

знищений, тобто відновленню не підлягає;

пошкоджений, тобто дістав пошкодження, що не дає танку виконувати завдання, внаслідок чого відправлений на ремонт;

пошкоджений-кинутий, тобто танк зазнав пошкодження, які дають можливість його відновити, але перебуває він на ділянці БД, звідки евакуація на ремонт неможлива, і його кинули. Найчастіше саме така техніка і стає трофейною.

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Україна втратила 40 танків Leopard від початку російського вторгнення, — Business Insider (фото)

Тепер за фактами. Не голослівно. Наприклад, використовуючи інформацію моніторингової групи Oryx.

За час застосування Leopard 2 зафіксовано цією моніторинговою групою втрату 41 ОБТ, з яких:

знищено — 19 од;

пошкоджено — 9 од;

пошкоджено і кинуто — 13 од.

Тобто, якщо ми говоримо про втрати, то маємо на увазі категорії, з яких безповоротних втрат виходить менше 50%. Це зумовлено високим рівнем бронювання танка і високим показником виживання екіпажу. Хоча, щоправда, навіть ці танки в сучасних умовах вимагають підвищення рівня захисту.

Але зараз я б хотів провести паралель із найсучаснішим російським танком на полі бою. Ні, не з Т-14 "Армата", а з Т-90.

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила верифікованими 163 ОБТ Т-90:

знищено — 98 од;

пошкоджено — 15 од;

пошкоджено і кинуто — 29 од;

21 танк був затрофеєний абсолютно боєздатним.

Співвідношення знищених танків до пошкоджених, 2,2 до 1. Думаю, саме так слід було б подавати новини, з професійного погляду, але, на жаль, але… По новинах мчить, Україна "втратила" 40 танків Leopard 2.

Хороший танк тому що. А в Україні став навіть кращим, з урахуванням запізнілого, але раціонального і зваженого посилення броні.

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