Міф про 40 мертвих "Леопардів". Як правильно рахувати втрати бронетехніки
Військовий оглядач Олександр Коваленко категорично не згоден із західними експертами, які повідомляють про втрату Україною 40 танків Leopard 2. Якщо рахувати професійно, картина виходить зовсім інша...
Україна втратила 40 танків Leopard 2!
Російськими пропагандистськими майданчиками мчить сенсаційна новина — Україна втратила за час війни 40 танків Leopard 2! Водночас інформацію надали не "російські джерела", а це публікація поважного західного видання Business Insider.
На жаль, цю новину в український інформаційний простір стали тягнути і наші журналісти, не спромігшись детально розібратися, а банально процитувавши те, що написали високопрофесійні аналітики Business Insider, які мало чим відрізняються від наших клавіатурних мавпочок.
Отже. Щодо верифікованих втрат Leopard 2. Почну з матчастини.
Коли ми говоримо про втрати техніки, то всі повинні розуміти, що у цих втрат є кілька категорій:
- знищений, тобто відновленню не підлягає;
- пошкоджений, тобто дістав пошкодження, що не дає танку виконувати завдання, внаслідок чого відправлений на ремонт;
- пошкоджений-кинутий, тобто танк зазнав пошкодження, які дають можливість його відновити, але перебуває він на ділянці БД, звідки евакуація на ремонт неможлива, і його кинули. Найчастіше саме така техніка і стає трофейною.
Тепер за фактами. Не голослівно. Наприклад, використовуючи інформацію моніторингової групи Oryx.
За час застосування Leopard 2 зафіксовано цією моніторинговою групою втрату 41 ОБТ, з яких:
- знищено — 19 од;
- пошкоджено — 9 од;
- пошкоджено і кинуто — 13 од.
Тобто, якщо ми говоримо про втрати, то маємо на увазі категорії, з яких безповоротних втрат виходить менше 50%. Це зумовлено високим рівнем бронювання танка і високим показником виживання екіпажу. Хоча, щоправда, навіть ці танки в сучасних умовах вимагають підвищення рівня захисту.
Але зараз я б хотів провести паралель із найсучаснішим російським танком на полі бою. Ні, не з Т-14 "Армата", а з Т-90.
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила верифікованими 163 ОБТ Т-90:
- знищено — 98 од;
- пошкоджено — 15 од;
- пошкоджено і кинуто — 29 од;
- 21 танк був затрофеєний абсолютно боєздатним.
Співвідношення знищених танків до пошкоджених, 2,2 до 1. Думаю, саме так слід було б подавати новини, з професійного погляду, але, на жаль, але… По новинах мчить, Україна "втратила" 40 танків Leopard 2.
Хороший танк тому що. А в Україні став навіть кращим, з урахуванням запізнілого, але раціонального і зваженого посилення броні.
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