В Германии изготовили первый Leopard 2A7A1 с активной защитой: особенности танка (видео)

Речь идет об интеграции на уровне серийного производства КАЗ Trophy от компаний Rafael и IAI. После проверки техника войдет в состав Бундесвера.

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На прошедшем официальном мероприятии немецкий концерн KNDS (ранее KMW) впервые продемонстрировал Leopard 2A7A1 — серийный танк с комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy. Об этом 30 октября сообщил ресурс Defence Industry Europe.

Ранее Leopard 2 оснащался Trophy только на исследовательских и демонстрационных образцах, но сейчас Бундесвер стал первым заказчиком этой версии. Всего запланировано поставить 18 таких танков, которые будут служить в 230-м танковом батальоне, запланированном для размещения в Литве.

Поставки и испытания

По данным издания Hartpunkt, передача Leopard 2A7A1 немецкой армии ожидается летом 2025 года. До этого времени танки пройдут всесторонние испытания, и только после успешной проверки они будут включены в состав Бундесвера.

Отмечается, что Leopard 2A7A1 представляет собой промежуточный этап перед выпуском новой версии Leopard 2A8, где комплекс Trophy уже интегрирован в конструкцию башни. В Leopard 2A7A1, в отличие от A8, система защиты установлена поверх броневой защиты.

Новые возможности системы Trophy

На данный момент Trophy в версии для Leopard 2A7A1 не предназначен для борьбы с дронами-камикадзе, однако планируется, что в последующих моделях эта функция появится.

В октябре Rafael объявил об успешном завершении разработки, позволяющей комплексу Trophy защищать от современных угроз, включая FPV-дроны. Эти беспилотники представляют серьезную опасность, превышающую риски от ПТРК и противотанковых гранатометов, от которых Trophy первоначально и создавался.

В настоящее время только две страны в мире имеют серийные танки с КАЗ — это Израиль и США. Американские военные оснастили свои Abrams системой Trophy еще в 2021 году, после контракта, заключенного в 2018 году.

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Напомним, по информации издания Business Insider С начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла около 40 танков Leopard, предоставленных странами НАТО.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко категорически не согласен с западными экспертами, которые сообщают о потере Украиной 40 танков Leopard 2. По его словам, картина с потерями машин совсем иная.