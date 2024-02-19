Відключень електроенергії не буде? Як вистояла українська енергетика та чи має райдужні перспективи

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ЕНЕРГЕТИКА ПЕРЕТНУЛА ЕКВАТОР: БЕЗ ВІДКЛЮЧЕНЬ ТА З ЧИСТИМ ЕКСПОРТОМ

Минулий тиждень був багатий на знакові події в енергетиці. Так, ми пройшли рівно рік без масових графіків відключень. Звісно, в окремих регіонах були перебої і навіть короткочасне запровадження графіків, як-от в Кривому розі. Проте у масштабах країни ми все ж пройшли зиму без відключень.

Разом із потеплінням маємо певне скорочення споживання, а також очікуємо зростання обсягів виробництва сонячними електростанціями. Разом ці два чинники забезпечать можливість експорту електроенергії.

Минулого тижня, вперше за багато місяців, експорт електроенергії перевершив імпорт — ще одна знакова подія. Ми входимо у цей не дуже довгий період, коли енергетичні компанії зможуть заробляти на експорті. Водночас, мабуть, не варто бути надто оптимістичним щодо обсягів цього експорту та очікуваної виручки. Проте навіть ці невеликі обсяги будуть великою допомогою для енергетичних компаній та вагомим вкладом у відновлення енергетичної інфраструктури.

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Ціна залежатиме від кон’юнктури на європейських ринках і наразі, зважаючи на пропозицію та ціну газу, якщо вітер не підведе і не буде форс-мажорів у поставках енергоресурсів геополітичного характеру, не варто очікувати високих цін на електроенергію у Європі. Тривалість експорту буде не надто довгою, адже влітку розпочнеться ремонтна кампанія АЕС і ТЕС.

Інший обмежувальний чинник — експортне ПСО. Компанії-експортери віддають 80% свого прибутку Гарантованому покупцю, який спрямовує ці кошти фактично на субсидування тарифу для населення. Зрозуміло, що в умовах обмеженої тривалості експорту та потенційно не дуже високих доходах, це ще зменшить суми, які енергетичні компанії зможуть спрямувати на відновлення інфраструктури та підготовки до наступної зими. У 2022 році, на тлі високих цін у Європі, компанії і справді отримували великі доходи, а Гарантований покупець — суттєві відрахування. Проте вже минулого року доречність такого механізму була сумнівною, коли компанії потребували суттєвих коштів для відновлення. І у 2024 це не змінилось.

Окрім цього, потенціал експорту залежатиме і від потенційних обстрілів та їхніх наслідків. Минулого тижня ракетні удари пошкодили інфраструктуру не лише на сході країни, але й на заході. Наш експорт буде суттєво залежати від обстрілів, і вони можуть лімітувати наші спроможності та доходи. Головне — не планувати надмірно райдужних перспектив, бо загроз та проблем не поменшало.

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