Зиму прошли без блэкаутов: украинцам объяснили, будет ли дефицит электроэнергии летом

Как объяснил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко, прошедшей зимой были периоды, когда атомная и тепловая генерация работали на полную мощность. Такая же ситуация возникнет и летом, однако энергетики к этому готовы.

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В 2022 и 2023 годах россияне наносили массированные ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам Украины, пытаясь вывести из строя всю энергосистему страны. Зимой 2024 года ситуация в энергосистеме тоже была сложной, но масштабных отключений электроэнергии удалось избежать. Тем временем многих волнует вопрос о том, возникнут ли перебои со светом летом, ведь потребление электроэнергии, традиционно возрастет, а на атомных электростанциях начнутся ремонты в рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду. О том, будет ли стабильно работать украинская энергосистема в летний период, рассказал директор по управлению ОЭС Украины — главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Так, по его словам, в компании считают, что украинские потребители вряд ли столкнутся с дефицитом электроэнергии будущим летом.

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"Во время летнего периода дефицита электроэнергии у нас не планируется", — сказал Зайченко.

По его словам, зимой 2023/2024 были периоды с достаточно низкими температурами — до минус 15 градусов, когда атомная и тепловая генерация работали на полную мощность. Однако масштабного блэкаута, несмотря на все повреждения в энергосистеме после обстрелов не случилось. Баланса удалось достичь благодаря высоким уровням воды в Днепре и работе ГЭС.

"Сейчас должна начаться ремонтная кампания по НАЭК "Энергоатом"", — рассказал он.

Блэкауты в Украине: почему энергосистема зимой работала стабильно

В конце января 2024 года представитель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк говорил: несмотря на отсутствие обстрелов, энергосистема не могла работать на полную мощность, поэтому в ноябре и декабре 2023 года фиксировался дефицит электроэнергии.

Избежать блэкаутов удалось благодаря удачной диспетчеризации энергосистемы со стороны "Укрэнерго". Помогла и аварийная помощь со стороны Румынии, Словакии, Польши, Молдовы. Кроме того, шел законтрактованный коммерческий импорт электроэнергии из европейских стран. Контролировать ситуацию помогли и гидроэнергетики.

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"Гидроэнергетики при наличии достаточного количества воды в каскадах наших рек могут увеличивать объем генерации до проектной мощности станций. Кроме того, гидроаккумулирующие станции в вечерние и утренние пики дополнительно работают на энергосистему при необходимости", — рассказал он.

Ранее Фокус писал о схеме хищения электроэнергии, нанесшей ущерб "Укрэнерго" в 716 миллионов гривен. Также напомним, что Украине уже возобновила экспорт электроэнергии в некоторые страны Европейского Союза.