Электричество пошло на экспорт: аналитики рассказали об итогах зимних ударов РФ (фото)

Данные аналитиков показывают, что энергетическая сфера Украины находится в лучшем состоянии, чем год назад, когда происходили массированные ракетные удары РФ.

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С февраля 2024 года четыре европейские страны начали экспортировать украинскую электроэнергию. Энергетическая система Украины справляется с текущими нагрузками, а если возникают перебои, то они быстро устраняются. О состоянии украинской энергетики рассказали аналитики Центра экономической стратегии в Telegram-канале.

Аналитики отслеживают объемы импорта–экспорта электроэнергии на основании открытых данных европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E.

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Отображение данных на графике показывает, что Украина нарастила "чистый положительный экспорт". В частности, украинское электричество начали получать следующие страны: Молдова, Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, в феврале вдвое сократился импорт электричества в Украину: объемы поставок извне — 117 ГВт-ч.

Украинский экспорт-импорт электроэнергии по состоянию на 19 февраля 2024 года Фото: Центр экономической стратегии

В заметке сделаны несколько выводов относительно сферы энергетики:

украинская энергетическая система работает стабильно, а если есть перебои, то они носят локальный характер и быстро устраняются;

основные причины перебоев в январе — погодные условия, в феврале — обстрелы РФ у линии фронта и на границе.

Центр экономической стратегии — неправительственное учреждение, которое занимается анализом ситуации в экономике на основе открытых данных. На портале центра можно ознакомиться с трекерами ситуации в различных сферах. Например, один из трекеров в режиме онлайн показывает, что Украина возобновила экспорт электроэнергии на два месяца раньше, чем в 2023 году, когда сфера восстанавливалась после массированных ракетных ударов осени 2022-зимы 2023 гг.

Экспорт электроэнергии из Украины, данные 2023-2024 гг. Фото: Центр экономической стратегии

Энергетика Украины — детали

Отметим, предприятия энергетической сферы регулярно публикуют информацию о текущей ситуации относительно возможных отключений или нестабильности в сети. Например, 2 января в ДТЭК объяснили причину массового отключения света на Киевщине. Причина отключений — последствия ракетного удара РФ по инфраструктурному объекту. 14 февраля в "Укрэнерго" заверили, что угроза веерных отключений будет сохраняться до конца зимы.

Напоминаем, 30 января Фокус объяснил, кому грозит отключение света в случае долгов за электроснабжение. Между тем 15 февраля состоялся обстрел Днепра: местные власти сообщили, что российская ракета повредила инфраструктурный объект, в результате чего десятки тысяч граждан остались без тепла в батареях.