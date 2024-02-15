Летело более 10 ракет: подробности российской атаки 15 февраля на Львов (фото)

По сообщениям местных властей, во Львове повреждены 18 жилых домов, а взрывной волной выбило более 400 окон.

Related video

В четверг утром, 15 февраля, Россия нанесла ракетный удар по Львову. Три человека получили ранения. Враг попал в объект инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По состоянию на 8:01 было известно о двух пострадавших.

"Это мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте", — написал глава ОГА.

В городе временно перекрыли для транспорта Научную улицу. Там в 16 жилых домах взрывная волна выбила часть окон. Повреждены машины, которые были припаркованы рядом.

Фото: Скриншот

В 8:16 стало известно о еще одном пострадавшем. Мужчину госпитализировали.

Фото: скриншот

Также ракета попала в землю, неподалеку от жилых домов на улице Научной. Там повреждены окна в пяти- и девятиэтажках, в которых живут люди, и окна в центре занятости, — добавил Козицкий.

Городской голова Львова сообщил, что, по предварительной информации, на регион летело более 10 ракет.

В 8:58 стало известно, что пострадали две школы и один садик. Выбито более 400 окон. В целом повреждены 18 жилых домов.

Напомним, утром 15 февраля ВС РФ ударили по Украине ракетами различных типов — баллистическими, а также крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" и крылатыми ракетами Х-101. Силы ПВО уничтожили все ракеты, которые летели на Киев, сообщили в КГВА. Разрушений и жертв нет.

В Запорожье четыре человека получили ранения. Там враг также попал в объект критической инфраструктуры.