Взрывы в Запорожье 15 февраля: есть попадания, пострадали гражданские (фото)
По словам главы ОВА Ивана Федорова, российская ракета попала в объект инфраструктуры. По меньшей мере четыре человека получили ранения, также повреждения получили школа, жилая многоэтажка и помещения объекта торговли.
Утром 15 февраля в ходе массированного удара по Украине российские оккупанты обстреляли Запорожье, в городе раздались взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.
"Предварительно — попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется", — сообщил Федоров.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что в результате атаки пострадали четыре человека. Обстрел также привел к повреждению многоквартирных домов, учебного заведения и помещения объекта торговли.
"На местах уже работают соответствующие службы", — отметил он.
Обстрел Украины 15 февраля
15 февраля Вооруженные силы Российской Федерации выпустили ракеты в направлении украинских городов. Во время утренней атаки зафиксированы взрывы в Запорожье, Львове и в Полтавской области.
Системы ПВО уничтожили все российские ракеты, которые враг направил на Киев. По столице россияне запустили ракеты разных типов, они заходили в город с нескольких сторон. Обошлось без жертв и разрушений.