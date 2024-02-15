Вибухи в Запоріжжі 15 лютого: є влучання, постраждали цивільні (фото)

За словами голови ОВА Івана Федорова, російська ракета влучила в об'єкт інфраструктури. Щонайменше четверо людей дістали поранення, також ушкоджень зазнали школа, житлова багатоповерхівка та приміщення об'єкта торгівлі.

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Уранці 15 лютого під час масованого удару по Україні російські окупанти обстріляли Запоріжжя, у місті пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Попередньо — влучання по об'єкту інфраструктури Запоріжжя. Одна людина поранена, інформація про інших постраждалих уточнюється", — повідомив Федоров.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок атаки постраждало четверо людей. Обстріл також призвів до пошкодження багатоквартирних будинків, навчального закладу та приміщення об'єкта торгівлі.

Фото: Анатолій Куртєв / Telegram Фото: Анатолій Куртєв / Telegram

"На місцях уже працюють відповідні служби", — зазначив він.

Обстріл України 15 лютого

15 лютого Збройні сили Російської Федерації випустили ракети в напрямку українських міст. Під час ранкової атаки зафіксовано вибухи в Запоріжжі, Львові та в Полтавській області.

Системи ППО знищили всі російські ракети, які ворог спрямував на Київ. По столиці росіяни запустили ракети різних типів, вони заходили в місто з кількох боків. Обійшлося без жертв і руйнувань.