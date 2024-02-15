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Летіло понад 10 ракет: подробиці російської атаки 15 лютого на Львів (фото)

будинок, вибиті вікна, школа, обстріл Львова, наслідки ударів по Львову
Фото: Facebook/Андрій Садовий | Пошкоджена школа у Львові внаслідок ракетних ударів ЗС РФ

За повідомленнями місцевої влади, у Львові пошкоджено 18 житлових будинків, а вибуховою хвилею вибило понад 400 вікон.

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У четвер вранці, 15 лютого, Росія завдала ракетного удару по Львову. Троє людей дістали поранення. Ворог влучив в обʼєкт інфраструктури. Про це повідомив у Telegram очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Станом на 8:01 було відомо про двох постраждалих.

"Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці", — написав голова ОВА.

У місті тимчасово перекрили для транспорту Наукову вулицю. Там у 16 житлових будинках вибухова хвиля вибила частину вікон. Пошкоджені машини, які були припарковані поруч.

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Фото: Скриншот

О 8:16 стало відомо про ще одного потерпілого. Чоловіка госпіталізували.

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Фото: скриншот

Також ракета влучила у землю, неподалік житлових будинків на вулиці Науковій. Там пошкоджені вікна у пʼяти- та девʼятиповерхівках, у яких живуть люди, і вікна у центрі зайнятості, — додав Козицький.

Міський голова Львова повідомив, що, за попередньою інформацією, на регіон летіло понад 10 ракет.

О 8:58 стало відомо, що постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків.

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Нагадаємо, зранку 15 лютого ЗС РФ вдарили по Україні ракетами різних типів — балістичними, а також крилатими ракетами морського базування "Калібр" та крилатими ракетами Х-101. Сили ППО знищили всі ракети, які летіли на Київ, повідомили у КМВА. Руйнувань і жертв немає.

У Запоріжжі четверо людей дістали поранення. Там ворог також поцілив в об'єкт критичної інфраструктури.