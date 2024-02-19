Електрика пішла на експорт: аналітики розповіли про підсумки зимових ударів РФ (фото)

Дані аналітиків показують, що енергетична сфера України перебуває у кращому стані, ніж рік тому, коли відбувались масовані ракетні удари РФ.

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З лютого 2024 року чотири європейські країни почали експортувати українську електроенергію. Енергетична система України справляється з поточними навантаженнями, а якщо виникають перебої, то вони швидко усуваються. Про стан української енергетики розповіли аналітики Центру економічної стратегії у Telegram-каналі.

Аналітики відстежують обсяги імпорту–експорту електроенергії на підставі відкритих даних європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

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Відображення даних на графіку показує, що Україна наростила "чистий позитивний експорт". Зокрема, українську електрику почали отримувати наступні країни: Молдова, Польща, Румунія та Словаччина. Крім того, у лютому вдвічі скоротився імпорт електрики в Україну: обсяги постачання ззовні — 117 ГВт·год.

Український експорт–імпорт електронергії станом на 19 лютого 2024 року Фото: Центр економічної стратегії

У дописі зроблені кілька висновків щодо сфери енергетики:

українська енергетична система працює стабільно, а якщо є перебої, то вони мають локальний характер та швидко усуваються;

основні причини перебоїв у січні — погодні умови, у лютому — обстріли РФ біля лінії фронту та на кордоні.

Центр економічної стратегії — неурядова установа, яка займається аналізом ситуації в економіці на основі відкритих даних. На порталі центру можна ознайомитись із трекерами ситуації у різних сферах. Наприклад, один з трекерів у режимі онлайн показує, що Україна відновила експорт електроенергії на два місяці раніше, ніж у 2023 році, коли сфера відновлювалась після масованих ракетних ударів осені 2022–зими 2023 рр.

Експорт електроенергії з України, дані 2023–2024 рр. Фото: Центр економічної стратегії

Енергетика України — деталі

Зазначимо, підприємства енергетичної сфери регулярно публікують інформацію про поточну ситуацію щодо можливих відключень або нестабільності у мережі. Наприклад, 2 січня в ДТЕК пояснили причину масового відключення світла на Київщині. Причина відключень — наслідки ракетного удару РФ по інфраструктурному об'єкту. 14 лютого в "Укренерго" запевнили, що загроза віялових відключень зберігатиметься до кінця зими.

Нагадуємо, 30 січня Фокус пояснив, кому загрожує відключення світла у разі боргів за електропостачання. Тим часом 15 лютого відбувся обстріл Дніпра: місцева влада повідомила, що російська ракета пошкодила інфраструктурний об'єкт, внаслідок чого десятки тисяч громадян залишились без тепла в батареях.