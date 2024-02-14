Розслаблятися рано: в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла до кінця зими (відео)

За словами глави компанії Володимира Кудрицького, противник продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Також можуть повернутися морози, які впливають на навантаження системи.

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Під час опалювального сезону 2023/2024 масштабних відключень електрики не було, проте поки що зарано говорити про те, що так буде й надалі. Про це заявив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький під час інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, основним показником того, що сезон пройшов успішно, є відсутність відключень електроенергії. Наразі радіти зарано, адже Росія продовжує обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, а за вікном зберігається морозна погода.

"Цієї зими нам графіки аварійних відключень застосовувати не доводилося. Були локальні пошкодження енергооб'єктів у різних регіонах — останнім часом, зокрема, ворог дуже активно атакує Дніпропетровську область. Але крім таких локальних перерв в енергопостачанні, які, я сподіваюся, нашим слухачам зрозумілі, ми досить швидко відновлювали подачу електрики споживачам. І взагалі по країні масштабних проблем дійсно поки що вдавалося уникнути", — заявив Володимир Кудрицький.

Окремо очільник "Укренерго" нагадав громадянам, що приводів розслаблятися немає і небезпека залишається. У зв'язку з цим українці мають економніше споживати електроенергію. Холодні періоди можуть повернутися, відповідно, може зрости і споживання.

Також варто пам'ятати, що противник у будь-який момент може здійснити масовану атаку.

"На жаль, ворог може атакувати енергосистему не лише взимку, тож ми маємо всі бути готовими й не забувати про економне споживання енергоресурсів, особливо вранці та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження", — підсумував Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, 3 лютого повідомлялося, що в Кривий Ріг повернули віялові відключення. Пов'язано це було з тим, що було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. За словами голови ради оборони Олександра Вілкула, частина критичної інфраструктури була переведена на генератори. Також після обстрілу довелося відмовитися від роботи швидкісного трамвая.