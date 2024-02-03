Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури: у Кривий Ріг повернули віялові відключення

За словами голови ради оборони Олександра Вілкула, частину критичної інфраструктури було переведено на генератори. Також після обстрілу довелося відмовитися від роботи швидкісного трамвая.

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У Кривому Розі Дніпропетровської області були введені аварійні відключення електрики після чергової атаки ЗС РФ. Про це заявив голова ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі 3 лютого.

За його словами, в ніч на суботу противник атакував мирні міста України за допомогою дронів-камікадзе і Кривий Ріг не став винятком. Силам ППО вдалося знищити 9 БПЛА з 14, 5 з яких у Дніпропетровській області.

Не обійшлося і без наслідків, адже зафіксовано удар по об'єкту енергетичної інфраструктури.

"Станом на 07:00 7500 абонентів знеструмлено у Металургійному районі. Також було знеструмлено лінію міського трамвая. Наразі рух трамвая та тролейбуса відновлено, швидкісний також працює. Знеструмлено котельню АМКР "Тепломережі" та котельню №2 "Теплоцентралі" — це Металургійний, частина Саксаганського та Довгинцівського району", — заявив Олександр Вілкул.

Пізніше він ще раз звернувся до жителів міста і розповів, що енергетики ухвалили рішення запровадити графіки аварійних відключень. Ті самі, які використовувалися ще минулого року під час блекаутів. Роботу швидкісного трамвая також буде зупинено для економії електроенергії.

Частину лікарень, де це можливо, буде переведено на генератори. Також Олександр Вілкул зазначив, що будуть віялові перебої не тільки з електроенергією, а й зі зв'язком.

Віялові відключення у Кривому Розі: реакція "Укренерго"

За їхніми даними, противник вдарив по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого на одній із підстанцій НЕК "Укренерго" сталася пожежа.

Також у відомстві підтвердили, що в Кривому Розі без електрики залишилися 7,5 тисяч абонентів, проте критична інфраструктура заживлена. Відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, 2 лютого начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк озвучила пріоритети росіян під час ударів по Україні. Йдеться про енергетичний терор. За її словами, противник перебуває у "творчому пошуку" нової тактики, яка дозволила б йому атакувати мирні міста. Окупанти виходять із можливостей, які в них сьогодні є.