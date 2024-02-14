Расслабляться рано: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключения света до конца зимы (видео)

По словам главы компании Владимира Кудрицкого, противник продолжает атаковать объекты критической инфраструктуры. Также могут вернуться морозы, которые влияют на нагрузку системы.

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Во время отопительного сезона 2023/2024 масштабных отключений электричества не было, однако пока что рано говорить о том, что так будет и дальше. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время интервью "Украинскому радио".

По его словам, основным показателем того, что сезон прошел успешно, является отсутствие отключений электроэнергии. Сейчас радоваться рано, ведь Россия продолжает обстреливать объекты критической инфраструктуры, а за окном сохраняется морозная погода.

"Этой зимой нам графики аварийных отключений применять не приходилось. Были локальные повреждения энергообъектов в разных регионах — в последнее время, в частности, враг очень активно атакует Днепропетровскую область. Но кроме таких локальных перерывов в энергоснабжении, которые, я надеюсь, нашим слушателям понятны, мы достаточно быстро восстанавливали подачу электричества потребителям. И вообще по стране масштабных проблем действительно пока удавалось избежать", — заявил Владимир Кудрицкий.

Отдельно глава "Укрэнерго" напомнил гражданам, что поводов расслабляться нет и опасность остается. В связи с этим украинцы должны более экономно потреблять электроэнергию. Холодные периоды могут вернуться, соответственно, может вырасти и потребление.

Также стоит помнить, что противник в любой момент может осуществить массированную атаку.

"К сожалению, враг может атаковать энергосистему не только зимой, поэтому мы должны все быть готовы и не забывать об экономном потреблении энергоресурсов, особенно утром и вечером, когда на энергосистему есть наибольшая нагрузка", — подытожил Владимир Кудрицкий.

Напомним, 3 февраля сообщалось, что в Кривой Рог вернули веерные отключения. Связано это было с тем, что был поврежден объект критической инфраструктуры. По словам председателя совета обороны Александра Вилкула, часть критической инфраструктуры была переведена на генераторы. Также после обстрела пришлось отказаться от работы скоростного трамвая.