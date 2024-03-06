Адміністрація Байдена розчарована небажанням Європи конфіскувати активи РФ через страхи, – ЗМІ

Рішучість Вашингтона, як йдеться у матеріалі Politico, викликала занепокоєння в європейських урядів, які побоюються, що такий крок налякає інвесторів у євро, а Москва може помститися, атакуючи європейські активи в Росії та розпочавши кібератаки проти західних країн.

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Європейські країни не надто підтримують конфіскацію заморожених активів РФ для відновлення України, що розчаровує адміністрацію президента США Джо Байдена. Про це повідомляє Politico.

США і Європа, як йдеться у повідомленні, не можуть домовитися стосовно того, як далеко їм варто зайти, змушуючи Росію заплатити за відновлення України. Ідея полягає в конфіскації активів, що належать РФ, які були заморожені після початку російського вторгнення на територію України два роки тому.

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Цей план активно підтримує адміністрація президента США Джо Байдена, але наразі найвпливовіші уряди Європи в Парижі, Берліні та Римі не переконали. Політики Вашингтона посилюють тиск на своїх союзників, щоб вони припинили зависання через те, що було б безпрецедентним кроком, пов’язаним із юридичними, етичними та політичними труднощами.

Аналітик Атлантичної ради і провідний експерт з російських заморожених активів Чарльз Лічфілд прокоментував ситуацію. Він наголосив, що з морального погляду це рішення виглядає правильно, але європейцям незручно робити це без більш надійної правової бази, якої ще не знайдено.

"Ніколи раніше не було такого, щоб захопити резерви країни", — пояснив він.

Рішучість Вашингтона, як йдеться у матеріалі, викликала занепокоєння в європейських урядів, які побоюються, що такий крок налякає інвесторів у євро. Інші побоюються, що Москва може помститися, атакуючи європейські активи в Росії та розпочавши кібератаки проти західних країн.

Проблема для США полягає в тому, що переважна більшість активів зберігається в Бельгії, у депозитарії цінних паперів Euroclear ― Америка зберігає лише незначні суми ― тому будь-який крок щодо конфіскації потребує схвалення Європи. Є надія, що група провідних промислово розвинутих країн G7 виробить спільну позицію пізніше цього року.

Нагадаємо, 6 березня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що країна готова надати Україні в борг усі заморожені активи російського Центробанку, що перебувають на її території. Він окреслив алгоритм пропозиції щодо використання заморожених російських активів, зазначивши, що ті можуть використовуватися як гарантія виплати репарацій.