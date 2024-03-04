Бельгія готова профінансувати оборонні потреби України прибутком від активів РФ, — Шмигаль

За словами українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 1,7 мільярда євро прибутку від заморожених російських активів Бельгія частково розподілила на підтримку біженців.

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Бельгія задекларувала 1,7 мільярда євро прибутку від заморожених російських активів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на щорічній пресконференції в понеділок, 4 березня.

За його словами, відповідні кошти частково розподілені на підтримку українських біженців, а Бельгія готова частиною цього прибутку профінансувати потреби України, зокрема оборонні.

"Бельгія задекларувала, що отримала у бюджет 1,7 млрд євро прибутку від російських активів. Частково ці кошти розподілені на підтримку українських біженців у ЄС. Частково Бельгія готова профінансувати українські потреби, у тому числі оборонні", — розповів він.

Крім того, Шмигаль додав, що Бельгія готова спільно з партнерами розглядати можливість конфіскації російських активів та передачі їх Україні. Він наголосив, що впродовж 2024 року ці механізми будуть опрацьовані.

"Ці механізми ми протягом цього року будемо опрацьовувати. Почнемо цю роботу з весняних зустрічей на базі МВФ та Світового банку у Вашингтоні і далі будемо продовжувати на всіх майданчиках, включно з нашою конференцією з відновлення в Берліні. Я вважаю, що це має бути ключова тема", — заявив він.

Нагадаємо, цього ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до продовження транзиту російського газу через свою газотранспортну систему (ГТС) за ініціативи з боку країн Європейського Союзу. Водночас продовжувати чинний контракт або підписувати новий із російським "Газпромомом" Київ не збирається.