Бельгия готова профинансировать оборонные нужды Украины прибылью от активов РФ, — Шмыгаль

По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1,7 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов Бельгия частично распределила на поддержку беженцев.

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Бельгия задекларировала 1,7 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на ежегодной пресс-конференции в понедельник, 4 марта.

По его словам, соответствующие средства частично распределены на поддержку украинских беженцев, а Бельгия готова частью этой прибыли профинансировать потребности Украины, в частности оборонные.

"Бельгия задекларировала, что получила в бюджет 1,7 млрд евро прибыли от российских активов. Частично эти средства распределены на поддержку украинских беженцев в ЕС. Частично Бельгия готова профинансировать украинские потребности, в том числе оборонные", — рассказал он.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что Бельгия готова совместно с партнерами рассматривать возможность конфискации российских активов и передачи их Украине. Он отметил, что в течение 2024 года эти механизмы будут проработаны.

"Эти механизмы мы в течение этого года будем прорабатывать. Начнем эту работу с весенних встреч на базе МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне и дальше будем продолжать на всех площадках, включая нашу конференцию по восстановлению в Берлине. Я считаю, что это должна быть ключевая тема", — заявил он.

Напомним, в этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к продолжению транзита российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) по инициативе со стороны стран Европейского Союза. В то же время продлевать действующий контракт или подписывать новый с российским "Газпромом" Киев не собирается.