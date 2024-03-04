Шмыгаль назвал условие, при котором Украина продолжит транзит российского газа (видео)

Киев может продолжить транзит топлива после завершения действующего контракта, если об этом договорится Евросоюз. Тем временем в Брюсселе заявили, что не собираются вести переговоры с Москвой по газу.

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Украина готова к продолжению транзита российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) при инициативе со стороны стран Европейского Союза. При этом продлевать действующий контракт или подписывать новый с российским "Газпромом" Киев не собирается. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на ежегодной пресс-конференции в понедельник, 4 марта.

"Мы, разумеется, не планируем переговоров со страной-агрессором о том, чтобы продолжать (транзитный контракт, — ред.) и ставить свои подписи под соглашением, но мы имели неоднократные переговоры с европейскими лидерами на базе Еврокомиссии. Если европейские страны выступят или консорциумом, или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа — мы готовы такую услугу оказывать. Здесь инициатива на стороне ЕС и наших европейских партнеров", — сказал глава правительства.

"Группа, объединение, консорциум... Это может быть Еврокомиссия, группа европейских стран, которые заинтересованы в сохранении транзита", — уточнил Шмыгаль.

При этом, по словам премьера, ГТС Украины готова функционировать и без осуществления транзита российского природного газа.

По его словам, в Украине продолжает расти добыча газа. Это одна из важнейших задач для энергетической независимости страны.

"Мы понимаем как обеспечить всех потребителей в Украине газом сейчас и в последующие годы. В частности, продолжаем увеличение добычи голубого топлива в Украине. Только в прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин", — написал в своем Telegram Шмыгаль.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕК не будет продолжать переговоры с Россией, как делала это пять лет назад, когда согласовали трехстороннее соглашение по транзиту газа.

"Еврокомиссия исключает любые разговоры с РФ относительно дальнейшего транзита их газа в Европу через Украину. Наоборот, мы должны избавиться от российского газа как можно скорее", — заявила она.

Напомним, 31 декабря года заканчивается контракт между Украиной и Россией на транспортировку российского газа в Европу. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что на недавней встрече министров энергетики, которая состоялась в Париже, многие страны проинформировали Киев о том, что они за последние два года существенно сократили зависимость от российского газа.

21 февраля пресс-служба Министерства энергетики сообщила, что в Украине собираются повторно протестировать газотранспортную систему, чтобы подтвердить готовность инфраструктуры к остановке транзита российского газа.