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Економіка

Шмигаль назвав умову, за якої Україна продовжить транзит російського газу (відео)

газові труби, газові мережі, транзит газу, Газпром
Україна не продовжуватиме контракт із Росією щодо транзиту газу, заявив Шмигаль

Київ може продовжити транзит палива після завершення чинного контракту, якщо про це домовиться Євросоюз. Водночас у Брюсселі заявили, що не збираються вести переговори з Москвою щодо газу.

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Україна готова до продовження транзиту російського газу через свою газотранспортну систему (ГТС) за ініціативи з боку країн Європейського Союзу. Водночас продовжувати чинний контракт або підписувати новий із російським "Газпромомом" Київ не збирається. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на щорічній пресконференції в понеділок, 4 березня.

"Ми, зрозуміло, не плануємо переговорів із країною-агресором про те, щоб продовжувати (транзитний контракт, — ред.) і ставити свої підписи під угодою, але ми мали неодноразові переговори з європейськими лідерами на базі Єврокомісії. Якщо європейські країни виступлять або консорціумом, або хтось із європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу — ми готові таку послугу надавати. Тут ініціатива на боці ЄС і наших європейських партнерів", — сказав глава уряду.

"Група, об'єднання, консорціум… Це може бути Єврокомісія, група європейських країн, які зацікавлені в збереженні транзиту", — уточнив Шмигаль.

За словами прем'єра, ГТС України готова функціонувати й без здійснення транзиту російського природного газу.

За його словами, в Україні продовжує зростати видобуток газу. Це одне з найважливіших завдань для енергетичної незалежності країни.

"Ми розуміємо, як забезпечити всіх споживачів в Україні газом зараз і в наступні роки. Зокрема, продовжуємо збільшення видобутку блакитного палива в Україні. Лише минулого року "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин", — написав у своєму Telegram Шмигаль.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄК не продовжуватиме переговори з Росією, як робила це п’ять років тому, коли погодили тристоронню угоду щодо транзиту газу.

"Єврокомісія виключає будь-які розмови з РФ щодо подальшого транзиту їхнього газу до Європи через Україну. Навпаки, ми маємо позбутися російського газу якомога швидше", — заявила вона.

Нагадаємо, 31 грудня року закінчується контракт між Україною та Росією на транспортування російського газу в Європу. Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявила, що на нещодавній зустрічі міністрів енергетики, яка відбулася в Парижі, багато країн поінформували Київ про те, що вони за останні два роки істотно скоротили залежність від російського газу.

21 лютого пресслужба Міністерства енергетики повідомила, що в Україні збираються повторно протестувати газотранспортну систему, щоб підтвердити готовність інфраструктури до зупинки транзиту російського газу.