Є одна умова: Україна може продовжити транзит російського газу в ЄС

За словами заступника міністра енергетики Світлани Гринчук, питання про продовження договору транзиту російського газу вирішиться до середини весни 2024 року.

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31 грудня 2024 року закінчується контракт між Україною і Росією на транспортування російського газу в Європу. В українському уряді не хочуть підписувати нову угоду з Москвою, однак позиція країни може змінитися за однієї умови, сказала виданню "Телеграф" заступник міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Якщо в Європі до нас звернуться, щоб надати ці послуги, тоді це буде. Але поки що наші партнери до нас офіційно не зверталися. У них і всередині ЄС тривають дискусії з цього питання. Думаю, ближче до середини весни ситуація буде зрозумілою. На нещодавній зустрічі міністрів енергетики, яка відбулася в Парижі, багато країн нас поінформували про те, що вони за ці два роки істотно скоротили залежність від російського газу. Навіть такі країни, для яких, здавалося б, цей процес взагалі був би тривалим", — розповіла вона.

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Гринчук зазначила, що серед таких країн — Італія, яка зараз може і зовсім обходитися без російського енергоресурсу. Також Австрія вже активно втілює план, який допоможе їй скоротити поставки з РФ. Крім того, Єврокомісія теж займається пошуком нових постачальників "блакитного палива" і впроваджує нові технології для зниження споживання.

"Вони справді за два роки просто на величезний відсоток знизили як споживання російського газу, так і взагалі споживання блакитного палива в себе, використовуючи нові технології та ресурси. А також продовжують над цим працювати, щоб до 2027 року Європа взагалі була незалежною від поставок російських енергоресурсів, — наголосила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Чиновниця також додала, що українській газотранспортній системі не загрожує колапс у разі, якщо транзит російського газу зупиниться, оскільки інфраструктура до цього вже готова.

"Технічно припинення транзиту не впливатиме на роботу газотранспортної системи", — сказала Світлана Гринчук.

Нагадаємо, у травні 2023 року Україна зупинила транспортування газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка", оскільки ЗС РФ окупували об'єкт. Москві було запропоновано перевести обсяги транзиту на ГВС "Суджа", але росіяни відмовилися і зупинили транзит газу через Польщу трубопроводом Ямал — Європа.

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Тим часом єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон сказала, що Європі нема чого боятися, якщо транзит російського газу через Україну буде зупинено. За її словами, Європейський Союз підготувався до будь-яких сценаріїв.