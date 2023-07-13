Якщо буде потрібно: у ЄС пояснили, що буде, якщо РФ зупинить транзит газу через Україну

Єврокомісар з питань енергетики розповіла, що останні півтора року країни-члени Європейського Союзу готувалися до будь-яких непередбачуваних дій з боку Росії.

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Європі нема чого боятися, якщо російський монополіст "Газпром" таки наважиться зупинити транзит газу через Україну. Про це розповіла виданню "РБК-Україна" єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За її словами, в Євросоюзі давно знають, що від Росії можна очікувати будь-яких непередбачуваних дій. Особливо після того, як Москва в односторонньому порядку розірвала чинні газові контракти з деякими країнами блоку.

"Тому останні півтора року ми готувалися і розробили таку стратегію, яка допоможе нам пережити зиму зовсім без російського газу, якщо це буде потрібно", — розповіла вона.

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За словами Сімсон, газові підземні сховища ЄС уже в липні заповнені на 80%, також працює енергетична платформа, на якій "блакитне паливо" можна закуповувати спільно.

"Ми добре підготовлені, і ми готові до будь-якого сценарію. ЄС згуртований, і у нас є надійні партнери, яким ми можемо довіряти", — сказала Кадрі Сімсон.

Вона також зазначила, що чинна угода між російським "Газпромом" і українським "Нафтогазом" про транзит палива діє до кінця 2024 року. Що буде після цього — вона не береться загадувати.

"Але ми маємо пам'ятати, що перебуваємо в зовсім іншій ситуації, ніж минулого разу, коли відбувалися ці переговори. Незаконна війна, яку Росія розв'язала проти України, багато що змінила", — підкреслила Сімсон.

Нагадаємо, 6 липня голова правління Газпрому Олексій Міллер пригрозив "Нафтогазу" санкціями, оскільки українська компанія поскаржилася на російську до арбітражних судів. Росіянин натякнув, що в Кремлі заблокують будь-які операції між компаніями. Під забороною, зокрема, опиниться і газовий транзит територією України.

Зазначимо також, що ще з минулого травня Україна не здійснює транзит газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка", оскільки її окупували ЗС РФ. При цьому перевести обсяги на ГВС "Суджа" Росія навідріз відмовилася, після чого припинила транзит газу через Польщу трубопроводом Ямал — Європа.