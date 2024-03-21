Долги во время войны: угрожает ли госдолг Украины финансовой стабильности государства

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, сейчас отношение долга к ВВП меньше, чем во время финансового кризиса в 2015-2016 годах.

Related video

На финансовую систему Украины возросло давление, которое связано с тем, что вырос валовой внешний долг (ВВБ) страны увеличились. Однако все риски остаются под контролем государства, ведь существует соотношение показателей внешнего долга к ВВП и международных резервов. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, отношение долга к ВВП значительно меньше, чем в разгар финансового кризиса 2015-2016 годах.

Важно

Долги подождут. Сколько задолжала Украина и как будет платить за кредитную помощь

"На конец 2023 года Национальный банк Украины оценивал отношение валового внешнего долга к ВВП на уровне 90,7% ВВП. Это значительно меньше чем в 2015-2016 годах, когда соответствующий показатель равнялся 120-130% ВВП", — пояснил он.

Гетманцев пояснил, что краткосрочный долг государства полностью покрывается международными резервами. так, на конец 2023 года краткосрочный валовой внешний долг с погашением в следующий год составлял 40,7 миллиарда долларов. Почти на 100% такой долг покрывался за счет международных резервов, то есть они являются достаточными.

В то же время риски рефинансирования долга государство минимизировало. Основной прирост приходится на внешний государственный долг, значительная часть из которого (Парижский клуб и официальные кредиторы G7) уже реструктуризирована до 2027 года. Тогда как еще часть (еврооблигации, ВВП-варианты) — реструктуризирована до августа 2024 года.

"С большой вероятностью правительство достигнет согласия относительно новой отсрочки платежей по такому долгу в рамках программы с МВФ", — добавил он.

Также Гетманцев добавил, что продолжает действовать часть валютных ограничений в отношении трансграничных переводов, в том числе по обслуживанию внешних долгов частного сектора.

Реструктуризация государственного долга Украины: последние новости

16 марта журналисты издания Reuters сообщили, что держатели украинских облигаций договариваются о создании комитета кредиторов накануне переговоров о реструктуризации долга Украины. Отмечается, что официальная группа может заработать накануне весенних заседаний Международного валютного фонда (МВФ) 17 апреля в Вашингтоне.

При этом журналисты отмечают, что пока непонятно, как должна произойти реструктуризация, поскольку речь о стране, охваченной войной. Некоторые держатели облигаций надеются выйти из реструктуризации долга с помощью новых облигаций, которые будут обеспечивать выплаты процентов с самого начала.

Важно

Украина получила первый транш от ЕС на 4,5 млрд евро: на что его потратят

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что расходы рекордно превысили доход бюджета. По его данным, расходы превысили доходы более чем на 100 миллиардов гривен. Также 21 марта в Национальном банке Украины оценили состояние экономики государства и спрогнозировали, как изменится ситуация в 2024 году.