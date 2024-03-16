Госдолг Украины в 20 млрд долларов могут начать обсуждать уже в апреле, — Reuters

По словам журналистов, уже в августе 2024 года заканчивается период заморозки платежей, а потому Украине крайне важно время обеспечить реструктуризацию.

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Иностранные держатели украинских облигаций ведут переговоры о формировании комитета кредиторов в преддверии переговоров о реструктуризации долга Украины. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, уже в августе 2024 года заканчивается период заморозки платежей, а потому Украине крайне важно время обеспечить реструктуризацию. Дело в том, что государственный долг перед держателями облигаций составляет 20 млрд долларов.

Отмечается, что официальная группа могла бы начать переговоры в преддверии весенних заседаний Международного валютного фонда. Заседания должны начаться 17 апреля в Вашингтоне.

В материале говорится, что полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года очень негативно повлияло на экономику Украины, вынудив ее заморозить долг, чтобы избежать суверенного дефолта. Это будет первая попытка формализовать переговоры по долгам между частными держателями облигаций и Киевом.

Сообщается, что официальная группа сможет взаимодействовать с правительством для проведения детальных обсуждений и обмена конкретными предложениями, включающими конфиденциальную информацию.

По данным источников, в настоящее время усилия по объединению кредиторов исходят от нескольких сторон. Украинский офис по управлению долгом обратился к некоторым инвесторам, пытаясь объединить их в группу кредиторов.

Издание пишет, что Weil, юридическая фирма, которая консультировала кредиторов по вопросам реструктуризации в 2015 году и приостановки платежей, также обратилась к некоторым крупнейшим кредиторам Украины, чтобы подготовиться к переговорам. Ожидается, что в комитет кредиторов войдут от восьми до 12 крупных управляющих активами.

В материале говорится, что пока неясно как может выглядеть реструктуризация, поскольку она касается экономики страны, охваченной войной. Некоторые держатели облигаций надеются выйти из реструктуризации долга с помощью новых облигаций, которые будут обеспечивать выплаты процентов с самого начала. Однако выплаты могут оказаться неприятными для Киева, который изо всех сил пытается укрепить свои финансы, чтобы удержать страну на плаву.

Также журналисты отметили, что в дополнение к выпуску облигаций в рамках реорганизации Украина могла бы привлечь новое финансирование за счет продажи обеспеченных и гарантированных облигаций. Они могут привести к тому, что международные партнеры Украины – либо многосторонние кредиторы, либо отдельные страны – предоставят залог для новых облигаций.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что расходы рекордно превысили доход бюджета. По словам главы правительства, расходы превысили доходы более чем на 100 миллиардов гривен. Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в финансовой поддержке международных партнеров.