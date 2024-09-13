На двох стільцях: у Зеленського пояснили, чому Ердоган поспішає в БРІКС (відео)

Реджеп Тайїп Ердоган цілком може підтримувати позицію України щодо Криму і співпрацювати з країною-агресором Росією, пояснив радник глави ОП Михайло Подоляк. У ситуації хаосу Туреччина намагається отримати дивіденди.

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Туреччина перебуває у складній економічній ситуації, тому готова нарощувати товарообіг навіть з Росією. Щоб допомогти власній економіці та "використати хаос", президент Реджеп Тайїп Ердоган поспішає вступити до БРІКС, геополітичного об'єднання країн, що розвивається. Про особливості позиції Ердогана радник глави офісу президента (ОП) Михайло Подолляк розповів на "РБК-Україна".

Подоляк відреагував на питання щодо "сидіння на двох стільцях", яке демонструє Туреччина. З одного боку, глава цієї держави заявляє про повернення Криму в Україну, а з іншого — намагається приєднатись до спільноти, куди входить РФ, яка цей Крим окупувала, уточнив журналіст. У відповідь радник глави ОП пояснив, що Туреччина, як і низка інших країн, намагається отримати дивіденди і не слід дивуватись, що хтось у нинішньому світі є "цинічним та прагматичним". У такій ситуації Ердоган використовує невпорядкованість, яка з'явилась після вторгнення РФ, і діє у рамках національної стратегії.

"Туреччина хоче отримати те, що може отримати і використовувати цей час хаосу, який створила РФ і почалось повномасштабне вторгнення", — зауважив він.

Посадовець нагадав, що у цій країні зараз відбувається девальвація національної валюти, є інші негативні явища в економіці. Щоб якось врятуватись, спробують наростити товарооборот, наприклад, з Росією. Водночас він наголосив на двох аспектах. По-перше, для Ердогана є принциповим підтримати належність Криму Україні. По-друге, БРІКС — не політичне чи військове утворення, а суто економічне, тому туди не заборонено вступати і членам НАТО.

"Це об'єднання заради вирішення певних економічної проблематики, тому спокійно це може уживатись в одному пакеті одночасно", — підсумував Подоляк.

Ердоган та БРІКС - комендар Подоляка див. з 3:05

БРІКС — це міжнародна організація, першими членами якої було п'ять країн, які розвиваються, з найбільшою площею: Бразилія, Росія, Індія, Китай, Північноафриканська Республіка (Brazil, Russia, India, China, South Africa — тобто BRICS). Фокус писав, що у січні 2024 року ця спільнота зросла удвічі завдяки вступу ще п'яти країн: Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Іран та Ефіопія.

У вересні 2024 року Bloomberg повідомило, що Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС і питання буде обговорюватись у жовтні.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про позицію Ердогана щодо Криму, Росії та війни в Україні, а також щодо можливості участі Туреччини у мирних переговорах.