От Эйхмана до "Хезболлы": какие хитрые схемы задействует "Моссад" для уничтожения врагов Израиля

Related video

В смертоносной атаке с использованием пейджеров, в результате которой погибли девять человек и более 2 700 получили ранения по всему Ливану, обвиняют Израиль. Паника и хаос охватили южные пригороды Бейрута, долину Бекаа и южные районы Ливана, а в соседней Сирии от взрывов пострадали 14 человек, по данным базирующейся в Великобритании организации Syrian Observatory for Human Rights.

Более 2 750 человек получили ранения в Ливане, более 300 находятся в критическом состоянии, после того как в течение часа взорвались пейджеры, используемые запрещенной террористической группировкой "Хезболла".

По сообщениям, причиной террора в Ливане и Сирии стала теневая израильская разведка "Моссад", которая в сотрудничестве с ЦАХАЛ заложила взрывчатку в пейджеры.

"Моссад" имеет долгую историю сложных трюков на чужой территории, впервые прославившись после успешного осуществления в 1960 году дерзкого захвата высокопоставленного нациста Адольфа Эйхмана, одного из ключевых архитекторов Холокоста. После того как агентству стало известно, что Эйхман, бежавший из Германии в последние дни Второй мировой войны, скрывается в Буэнос-Айресе, они отправили туда ведущего следователя, чтобы тот разнюхал все вокруг в поисках улик.

После нескольких недель расследования был найден и опознан больной нацист, который к тому времени жил под именем Рикардо Клемента в столице Аргентины в качестве рабочего. Тихая и спокойная жизнь резко контрастировала с теми страданиями и несчастьями, которые он причинил миллионам людей.

Тогдашний премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, полагая, что Аргентина вряд ли официально выдаст Эйхмана, решил поручить "Моссаду" похитить его и доставить в Израиль, чтобы он предстал перед судом за свои преступления.

11 мая 1960 года к Эйхману подошли агенты "Моссада", когда он возвращался домой с работы на автобусе. Они приблизились к нему и спросили, есть ли минутка, а затем повалили его на землю, засунули в машину и укрыли одеялом, после чего перевезли на конспиративную квартиру, уже подготовленную к его приезду. Там его продержали девять дней, пока следователи работали над полным подтверждением его личности. Затем Адольфа усыпили, после чего он был посажен в самолет и с поддельным паспортом вернулся в Израиль, где предстал перед судом за свои преступления.

Адольф Эйхман как нацист и как аргентинский пролетарий

Хотя Эйхман, возможно, является самым известным примером мишени "Моссада", у агентства было множество других громких и даже более смертоносных инцидентов.

Самый заметный из них произошел в 2020 году, вскоре после того, как США уничтожили иранского генерала Касема Солеймани, когда "Моссад" убил Мохсена Фахризаде, руководителя иранской ядерной программы. Фахризаде руководил иранской программой обогащения урана, а также военным крылом исследований и разработок. 27 ноября 2020-го на него было совершено покушение, когда он ехал по сельской дороге недалеко от Тегерана. Хотя точные детали его смерти вызывают споры, считается, что он был убит из дистанционно управляемого пулемета с заднего сиденья автомобиля, который остановился рядом с ним.

По сообщениям, в него выстрелили 13 раз с расстояния в 150 м, прежде чем машина с пулеметом взорвалась, что подтвердил Али Шамхани из Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Сообщается, что "Моссад", наряду с ЦАХАЛом, также причастен к взрывам пейджеров во вторник, что служба безопасности и военные наполнили пейджеры, которые "Хезболла" заказала у тайваньской компании Gold Apollo, одной или двумя унциями взрывчатого вещества вместе с детонационным выключателем.

Детонаторы сработали примерно в 15:30 по местному времени во вторник после получения сообщения, будто бы исходящего от высшего руководства "Хезболлы". На самом деле, сообщение активировало взрывчатку.

На видеозаписи, сделанной в одном из супермаркетов Бейрута, запечатлен момент, когда Израиль отправил свое смертоносное послание. Боевик "Хезболлы" был замечен в супермаркете, в растерянности поднимающим рубашку после того, как получил сообщение на пейджер. Он смотрел на девайс в течение секунды, прежде чем тот сдетонировал, а работники супермаркета и покупатели в панике бежали.

Хотя Израиль, возможно, намеревался уничтожить боевиков "Хезболлы", около 3 000 человек, многие из которых — мирные жители, получили тяжелые ранения в результате серии взрывов. Ужасающие видеозаписи, сделанные в медицинских учреждениях в столице страны Бейруте, показали тяжелые последствия одновременных взрывов, в которых "Хезболла" и правительство Ливана обвиняют Израиль.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно