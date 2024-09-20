Від Ейхмана до "Хезболли": які хитрі схеми задіює "Моссад" для знищення ворогів Ізраїлю

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У смертоносній атаці з використанням пейджерів, унаслідок якої загинули дев'ять осіб і понад 2 700 дістали поранення по всьому Лівану, звинувачують Ізраїль. Паніка й хаос охопили південні передмістя Бейрута, долину Бекаа та південні райони Лівану, а в сусідній Сирії від вибухів постраждали 14 осіб, за даними організації Syrian Observatory for Human Rights, що базується у Великій Британії.

Понад 2 750 осіб дістали поранення в Лівані, понад 300 перебувають у критичному стані, після того як упродовж години вибухнули пейджери, що їх використовувало заборонене терористичне угруповання "Хезболла".

За повідомленнями, причиною терору в Лівані та Сирії стала тіньова ізраїльська розвідка "Моссад", яка у співпраці з ЦАХАЛ заклала вибухівку в пейджери.

"Моссад" має довгу історію складних трюків на чужій території, вперше прославившись після успішного здійснення в 1960 році зухвалого захоплення високопоставленого нациста Адольфа Ейхмана, одного з ключових архітекторів Голокосту. Після того як агентству стало відомо, що Ейхман, який утік із Німеччини в останні дні Другої світової війни, ховається в Буенос-Айресі, вони відправили туди провідного слідчого, щоб той рознюхав усе навколо в пошуках доказів.

Після кількох тижнів розслідування було знайдено та впізнано хворого нациста, який на той час жив під ім'ям Рікардо Клемента у столиці Аргентини як робітник. Тихе і спокійне життя різко контрастувало з тими стражданнями і нещастями, які він заподіяв мільйонам людей.

Тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю Давид Бен-Гуріон, вважаючи, що Аргентина навряд чи офіційно видасть Ейхмана, вирішив доручити "Моссаду" викрасти його і доправити в Ізраїль, щоб він постав перед судом за свої злочини.

11 травня 1960 року до Ейхмана підійшли агенти "Моссаду", коли він повертався додому з роботи автобусом. Вони наблизилися до нього, запитали, чи є хвилинка, а тоді повалили його на землю, затягли в машину і вкрили ковдрою, після чого перевезли на конспіративну квартиру, уже підготовлену до його приїзду. Там його протримали дев'ять днів, поки слідчі працювали над повним підтвердженням його особи. Потім його приспали, після чого посадили в літак, і з підробленим паспортом він повернувся до Ізраїлю, де постав перед судом за свої злочини.

Адольф Ейхман як нацист і як аргентинський пролетарій

Хоча Ейхман, можливо, є найвідомішим прикладом мішені "Моссада", в агентства було безліч інших гучних і навіть більш смертоносних інцидентів.

Найпомітніший із них стався 2020 року, незабаром після того, як США знищили іранського генерала Касема Солеймані, коли "Моссад" убив Мохсена Фахрізаде, керівника іранської ядерної програми. Фахрізаде керував іранською програмою збагачення урану, а також військовим крилом досліджень і розробок. 27 листопада 2020 року на нього було скоєно замах, коли він їхав сільською дорогою неподалік від Тегерана. Хоча точні деталі його смерті викликають суперечки, вважається, що його було вбито з дистанційно керованого кулемета із заднього сидіння автомобіля, який зупинився поруч із ним.

За повідомленнями, у нього вистрілили 13 разів із відстані 150 м, перш ніж машина з кулеметом вибухнула, що підтвердив Алі Шамхані з Вищої ради національної безпеки Ірану.

Повідомляється, що "Моссад", разом із ЦАХАЛом, також причетний до вибухів пейджерів у вівторок, що служба безпеки і військові наповнили пейджери, які "Хезболла" замовила в тайванської компанії Gold Apollo, однією або двома унціями вибухової речовини разом із детонаційним вимикачем.

Детонатори спрацювали приблизно о 15:30 за місцевим часом у вівторок після отримання повідомлення, яке начебто походило від вищого керівництва "Хезболли". Насправді повідомлення активувало вибухівку.

На відеозаписі, зробленому в одному з супермаркетів Бейрута, зафіксовано момент, коли Ізраїль відправив своє смертоносне послання. Бойовика "Хезболли" помітили в супермаркеті, коли він розгублено підіймав сорочку після того, як отримав повідомлення на пейджер. Він дивився на девайс протягом секунди, перш ніж той здетонував, а працівники супермаркету і покупці в паніці бігли.

Хоча Ізраїль, можливо, мав намір знищити бойовиків "Хезболли", близько 3 000 осіб, багато з яких — мирні жителі, дістали важкі поранення внаслідок серії вибухів. Жахливі відеозаписи, зроблені в медичних установах у столиці країни Бейруті, показали важкі наслідки одночасних вибухів, у яких "Хезболла" і уряд Лівану звинувачують Ізраїль.

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