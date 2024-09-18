Вибухи пейджерів — початок великої війни? Що станеться після атаки Ізраїлю на "Хезболлу" і до чого тут Ірак

Related video

Загалом на Близькому Сході цікаво закручується.

Ізраїль атакує "Хезболлу". Що робить війну між Ізраїлем і терористичною організацією практично неминучою. Або ця атака взагалі є прямим прологом до війни.

Вчора премʼєр Іраку попросив США вивести свої війська з країни. Щоб спробувати уникнути втягування у протистояння з Іраном, який має великий вплив в країні й може підривати політичний режим за військову присутність США в країні.

Крім того, в Іраку шиїтська більшість однозначно підтримує палестинців і всі іранські проксі, які воюють з Ізраїлем. Тож уряд країни намагається якось уникнути втягування Іраку в актуальну кризу.

Але, з іншого боку, вихід американців може навпаки спонукати Іран ще більш активно працювати в Іраку, а також паралельно знову посилити позиції ІДІЛ, які за допомоги США з величезними труднощами приборкали.

Іран має широкий вплив у внутрішніх справах Іраку, особливо через підтримку політичних партій та шиїтських організацій. Після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні деякі з цих ополченців здійснили атаки на бази США в регіоні, що підвищує ризики ескалації конфлікту.

Ситуація в Іраку завжди вибухонебезпечна Фото: AP Photo

Ескалація конфлікту між Іраном та Ізраїлем ризикує обернутися для Іраку катастрофою. В разі повномасштабного зіткнення між Іраном та Ізраїлем Ірак неминуче стане полем битви, тож країна прямо зацікавлена у тій саме деескалації.

Ірак — найбільш проблемна з відносно мирних країн регіону, де шаленими темпами зростає населення, діють одночасно сунітські та шиїтські радикальні угрупування. І країна може запалати у будь-який момент. На додачу до Сирії і Ємену, які вже палають.

Війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може прямо спровокувати ескалацію в Іраку і навколо Іраку. А розширення іранського втручання у справи Іраку може призвести вже до ескалації і так кризових та ворожих відносин Ірану і Саудівської Аравії. В підсумку, вторгнення Ізраїлю в Ліван може призвести до гібридного чи навіть прямого зіткнення Ірану з урядом Іраку і Саудівською Аравією. Що ще глибше занурить весь Близький Схід у хаос і кризу.

Китай та Індія, які критично залежні від постачання нафти з цього регіону (Росія замістила лише частину їхніх потреб), будуть намагатися це все деескалувати. США, мабуть, теж спробують трохи заспокоїти всіх. Чи вийде? Прогнозувати практично неможливо.

Словом, щось несеться.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо