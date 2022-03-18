Войска РФ перевели заводы по производству ракет на круглосуточный режим работы, - Генштаб

Из-за потери почти всего боезапаса отдельных видов ракет российское руководство наращивает их производство.

Военно-политическое руководство РФ перевело предприятия по производству ракет "Калибр" и "Смерч" на круглосуточный режим работы из-за потери почти всего боезапаса. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке.

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Указывается, что для решения проблемы недостатка боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов предприятия будут работать 24 часа в сутки. Вместе с тем в Генеральном штабе опубликовали и ситуацию на фронте.

Донецкая и Луганская области

Российские войска сосредоточили свои действия на востоке. Оккупанты пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично ему удалось временно занять населенные пункты в Донецком операционном районе. Стратегическая цель ВС РФ — установление контроля над всей Левобережной Украиной.

Войска РФ имеют частичный успех в Рубежном Луганской области. Продолжаются постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры.

В Донецкой области активных боевых действий не было.

Киев

По данным Генштаба, враг пытается провести мероприятия для наращивания группировок по Киевскому направлению. Для этого перемещаются небоеспособные и не отлаженные части из Центрального и Восточного военных округов.

Слобожанщина

На Сумском направлении и Слобожанщине активных наступательных действий не зафиксировано. Российская армия проводит перегруппировку. Более активно ведется разведка.

Агрессор пытается захватить Изюм в Харьковской области. Для этого усиливается группировка инженерными и материально-техническимим частями подразделений.

Таврийское направление

Враг пытается установить административно-полицейских режим в населенных пунктах Херсонщины. На Южнобугском направлении активных действий российских войск не наблюдается.

Напомним, Лавров заявил, что РФ не допустить получения Украиной систем С-300. РФ будет атаковать подобные военные грузы.

Утром 18 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по Львову с Черного моря.