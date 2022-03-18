РФ не допустит, чтобы Украина получала советские зенитно-ракетные системы С-300, — Лавров

По словам главы МИД РФ, российские войска будут уничтожать любые военные грузы, которые прибывают на территорию Украины.

Россия не допустит, чтобы Украина в условиях полномасштабного вторжения получала советские зенитно-ракетные системы С-300. Такие угрозы в интервью Russia Today озвучил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Лавров напомнил, что вооружение находится в западных странах в соответствии с "межправительственными соглашениями и контрактами", которые запрещают поставлять комплексы третьим государствам.

Более того, глава российского МИД пригрозил, что Россия будет уничтожать любые грузы с военной помощью, которые прибывают в Украину.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", — продолжил Лавров в интервью Russia Today.

В общении с журналистами главный дипломат РФ в очередной раз поднял тему о функционировании "биолабораторий США" в нашей стране. По его словам, в распоряжении Москвы есть "документы с подписями украинских официальных лиц" о создании таких ведомств.

"Украина, возможно, это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий", — продолжил Лавров и добавил, что несколько американских биолабораторий также функционируют в других странах бывшего Советского Союза.

Также глава МИД РФ прокомментировал возможную встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского по урегулированию полномасштабной войны. Как утверждает Лавров, на сегодняшний день нет никаких препятствий для проведения переговоров, и Москва рассчитывает на подписание договора, детали которого сейчас обсуждают переговорщики от Киева и Москвы.

В ходе интервью дипломат также обвинил Зеленского в том, что президент Украины хочет "подтолкнуть Джо Байдена в сторону более конфронтационного подхода" по отношению к России.

"Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные (американские — ред.) политики, которые разжигают украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сантиментами, в том числе они есть в Конгрессе США. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую и угрожающую РФ. Мне кажется, Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфронтационного подхода", — продолжил Лавров.

Подытоживая, российский дипломат заявил, что санкции, которые были введены в отношении РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, "только укрепляют россиян".

"Как сказал президент Путин, мы являемся чемпионом по числу санкций, которые были введены в отношении РФ. Более пяти тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, введенных против КНДР и Ирана", — резюмировал Лавров в интервью RT.

Отметим, 17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие для прекращения войны в Украине. В Кремле, по его словам, рассчитывают, что украинские власти не будут затягивать переговорный процесс и подпишут итоговое соглашение с Москвой.

Также 17 марта в Офисе президента Украины рассказывали, когда может быть подписано мирное соглашение с Россией.